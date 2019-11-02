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不徵遺產稅所得稅 佛州是億萬富豪節稅天堂

2019-11-02 19:55世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普總統透過推特宣布要改以佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)做為新住所，因為覺得受到紐約州、紐約市政治主管「差勁對待」；佛州並不課徵遺產稅，居民也不必繳個人所得稅給州政府，許多億萬富豪在川普之前，早就紛紛以佛州為家。

從節稅的角度來看，川普換到佛州定居，最高興的莫過於他的兒女，因為能夠大幅省稅。

佛州吉布斯法律事務所(Gibbs Law Office)指出，若以2018年個人資產1118萬元為例，遺產稅稅率高達40%；如果個人資產達到1200萬元，比1118萬元多出來的82萬元，遺產稅稅率更是驚人。

紐約時報報導，川普改為以佛州做為居住地點，最主要目的就是為了避稅。報導也指出，紐約州檢察長一直想要取得川普申報聯邦所得稅的資料，調查程序將不會受到川普從紐約州遷居佛州而影響。

吉布斯法律事務所指出，全美有七州州民不必繳個人所得稅給州政府，佛州是其中之一，如果綜合考量氣候溫暖、稅制友善等因素，包括沒有個人所得州稅也沒有房地產遺產稅(estate taxes)及遺產稅(inheritance taxes)，便讓佛州特別受到退休富人的青睞。

房地產遺產稅是由遺產資產扣除，遺產稅則由繼承人繳交。

柏克萊加州大學(University of California, Berkeley)及舊金山聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of San Francisco)最近公布聯合研究報告指出，億萬富豪通常會搬離課徵房地產遺產稅的州，這股趨勢在年紀越大的富豪之間，更加明顯。

這項研究指出，年齡在65歲以上的超有錢億萬富豪選擇搬到省稅州，可以讓更多財富保留給兒女，不必用來繳稅。研究指出，全美目前有29州免徵房地產遺產稅。

遺產川普紐約時報
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