川普為省稅搬家 批評者怒轟貪腐「下一站莫斯科」

2019-11-02 19:56 世界日報 編譯樊蕙／綜合1日電



川普總統31日宣布將永久居住地址從紐約川普大樓遷至佛州棕櫚灘(Palm Beach)，引發批評者在網路上嘲笑他是為了減稅；前中央情報局(CIA)特工麥莫倫(Evan McMullin)當天更犀利推文稱：「下一站莫斯科」。

力爭出戰2020總統大選的民主黨麻州參議員華倫(Elizabeth Warren)當日也推文說：「川普不想讓紐約州審查他的報稅記錄，大家都知道為什麼。讓我們說出真正原因：貪腐，就是這麼簡單。」

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紐約州民主黨籍眾議員羅依(Nita Lowey)也推文說：「一般的美國人不會擁有度假中心，用來當作其他通訊地址來規避納稅義務。目前的中產階級家庭面臨更大的稅務負擔，而川普總統卻能逃避共和黨稅法帶來的責任。」

川普的報稅紀錄，面臨紐約州檢察長及曼哈頓地區檢察官的仔細審查；前總統歐巴馬的顧問菲佛(Dan Pfeiffer)當天也推文稱：「川普總統逃到佛羅里達州避稅去了。」

紐約一號頻道(NY1)晨間主播基爾南(Pat Kiernan)1日上午痛批川普此舉，尤其是因為紐約市府耗費不少人力與財力資源，保護曼哈頓川普大樓周邊地帶。

基爾南說：「川普總統，如果你想減稅、想和富豪朋友們在都瑞爾和西棕櫚灘賺更多錢、還想逃出造就了你的城市，請你到川普大樓外的這扇大門來，川普先生，打開這扇大門，拆掉這道圍牆。」