親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

川普仍擁紐約大批房產 想躲過繳稅不容易

2019-11-02 19:59世界日報 編譯黃秀媛／綜合1日電

川普總統打從出生就住在紐約市，31日晚上他卻接連推文，證實他將正式搬到佛羅里達州，並把他在棕櫚灘的海湖莊園列為永久居所；他決定正式搬到佛羅里達，可能與政治和錢財有很大的關係；不過，想躲過繳交紐約的稅，恐怕沒那麼容易。

川普一直拒絕公布稅表，因此他對紐約州市的稅務貢獻不得而知。不過，搬到佛州可逃避紐約州8.2%的所得稅稅率，以及紐約市的3.87%稅率。

但是，要避免紐約州的所得稅，一年內不得在這裡居住超過半年(183天)，否則所有所得都得繳州稅；即使停留不滿半年，川普仍得為他在紐約的產業繳付房地產稅，銷售房地產的資本利得也得繳稅。

紐約州也課徵最高稅率16%的遺產稅。

紐約州在這方面查得很嚴，有大批稽查員積極追查不當申報外地居所以逃避州和地方稅的人，而佛羅里達向來是企圖省稅的紐約富豪偏愛的居所。

紐約對此採用各種檢驗方法，包括納稅人的家人住在哪裡、其心愛物品放在哪裡、在紐約是否還有生意等等。因此，如川普繼續控制在紐約市擁有大批物業的川普組織，要想擺脫紐約稅務糾纏可能有點麻煩。

川普擔任總統期間仍將繼續住在白宮，不過他與妻子9月間分別向佛羅里達州提出「居住聲明」。通常只有佛州和德州這些沒有州稅的地方，才規定到當地定居的人必須提出這種聲明。

根據統計，川普就任總統以來，總共在海湖莊園待了99天，卻只在紐約市川普大樓原來的住所住了20天。

佛羅里達沒有所得稅或遺產稅，川普向紐約道別的推文也宣稱：「雖然我每年付幾百萬元市、州和地方稅，市和州的政治領袖卻對我很壞。」

紐約川普房地產
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

影／各界求情！美師痛扁罵髒話學生 終獲檢方撤告

2019-11-02 18:13

避稅！ 川普從紐約遷址佛州 紐約州長：反正川普不付稅

2019-11-02 20:01

川普對紐約從熱愛到分手 紐約看川普從追捧到厭棄

2019-11-02 20:01

川普為省稅搬家 批評者怒轟貪腐「下一站莫斯科」

2019-11-02 19:56

不徵遺產稅所得稅 佛州是億萬富豪節稅天堂

2019-11-02 19:55

美國會眾院議長波洛西：本月展開 彈劾公開聽證

2019-11-02 14:55

川普派前國安部幕僚長沃爾夫 暫代部長

2019-11-02 14:20

意見分歧！美民調：49%挺彈劾 53%認調查是政治動機

2019-11-02 13:53

通烏熱線紀錄 白宮法律副顧問悄移到機密伺服器

2019-11-02 13:49

自身取精助孕20年 基因檢驗揪出無良醫

2019-11-02 13:48

抖音危及資安？美啟動國安審查

2019-11-02 13:23

萬聖節暴風雨襲美東北 2死、45萬人摸黑

2019-11-02 12:49

美印州女遭8呎蟒蛇勒死 屋內驚見140條蛇

2019-11-02 12:27

美南加再爆新野火 「瑪利亞」控制程度0%

2019-11-02 12:16

萬聖節給糖果藏刀片 美康州1男被捕

2019-11-02 11:57

美萬聖節不平靜 6人命喪派對

2019-11-02 11:56

聲勢狂瀉 歐洛克退出美民主黨總統初選

2019-11-02 11:51

美國阿拉巴馬州：「就算被強暴，妳也不該墮胎」人工流產禁令，正式上路

2019-11-02 09:49

美眾院彈劾調查 參院等著擋

2019-11-01 23:45
看更多

熱門文章

英國貨櫃車39屍命案 英警改口：死者全是越南人

2019-11-02 07:50

冰島10年前最後一份麥當勞套餐曝光！現況讓人嚇傻

2019-11-02 10:14

麥當勞漢堡薯條不腐爛 擺十年現況曝光

2019-11-02 10:48

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

2019-11-02 12:19

台退休教授傳在陸失蹤一年多 家人不敢吭聲？

2019-11-02 07:37

不滿亞裔店員說中文！白人女子攜孩飆罵：這裡是加拿大

2019-11-02 16:43

窮女子上真人秀靠「巨乳碎大石」爆紅 狂賺錢做島主

2019-11-02 11:10

又見恐龍法官！ 5男輪暴14歲少女不構成性侵罪

2019-11-02 14:45

日本追求氫能 澳洲為何興奮？

2019-11-02 09:40

沖繩首里城大火15秒影像網上瘋傳 拍攝者成謎

2019-11-02 14:25

英國39死貨櫃命案 越南當局逮捕2人

2019-11-01 22:55

氣候峰會改地點 環保少女卡半路找人搭便車

2019-11-02 13:42

世上第一本木乃伊護照！法老王靠它出國修復身軀

2019-11-02 17:10

美中電話會談 川普可能與習近平在愛荷華州會面

2019-11-02 08:06

中美經貿磋商最新進展 陶然筆記：篇幅小、分量重

2019-11-02 15:44

肚內胎兒比出嗆聲手勢！準媽媽看產檢照：每次都有驚喜

2019-11-02 12:01

Google將砸21億美元 收購美國智慧穿戴裝置商Fitbit

2019-11-01 21:27

影／各界求情！美師痛扁罵髒話學生 終獲檢方撤告

2019-11-02 18:13

美國阿拉巴馬州：「就算被強暴，妳也不該墮胎」人工流產禁令，正式上路

2019-11-02 09:49

美國對TikTok抖音展開國安審查 憂暗藏個資危機

2019-11-02 08:40

美眾院彈劾調查 參院等著擋

2019-11-01 23:45

美國10月非農就業報告優於預期 新增12.8萬人

2019-11-01 20:39

Apple TV+上秀 大打價格戰

2019-11-02 02:06

曾料見金融海嘯的他警告：海嘯恐再席捲美國房市

2019-11-02 17:31

克魯曼：4原因 川普未讓美國製造業再度偉大

2019-11-01 23:33

川普介入英大選 猛批柯賓糟糕

2019-11-01 23:37

貿易戰協議有譜 美中高級別談判出現大進展

2019-11-02 10:54

亞洲製造業 景氣低迷

2019-11-02 02:06

21億美元 Google收購Fitbit

2019-11-02 02:06

美內政部停飛陸製無人機

2019-11-02 02:13

影／伊斯蘭學者起草嚴厲通姦法 自己卻通姦遭鞭刑

2019-11-02 14:44

誰說示威一定得蓋頭蒙面？這個國家的抗議很潮

2019-11-02 11:00

自作自受？印尼教士擬通姦法 戀上已婚女遭鞭刑

2019-11-02 14:37

乾旱好渴 澳洲袋鼠挖洞找水喝！

2019-11-02 12:08

中美代表通話 就各自核心關切取得原則共識

2019-11-02 08:45

Google：Fitbit數據不做廣告用途 但還能拿來幹嘛？

2019-11-02 10:48

美就業意外強勁 10月非農就業新增12.8萬人

2019-11-02 02:08

李開復看美中5G爭霸 迫使各國選邊站

2019-11-02 19:00

女性一律消失！伊朗音樂平台的女歌手專輯封面「集體鬧鬼」

2019-11-02 17:13

英國工黨拚提前大選 健保議題可望加分

2019-11-01 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top