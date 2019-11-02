川普仍擁紐約大批房產 想躲過繳稅不容易

2019-11-02 19:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合1日電



川普總統打從出生就住在紐約市，31日晚上他卻接連推文，證實他將正式搬到佛羅里達州，並把他在棕櫚灘的海湖莊園列為永久居所；他決定正式搬到佛羅里達，可能與政治和錢財有很大的關係；不過，想躲過繳交紐約的稅，恐怕沒那麼容易。

川普一直拒絕公布稅表，因此他對紐約州市的稅務貢獻不得而知。不過，搬到佛州可逃避紐約州8.2%的所得稅稅率，以及紐約市的3.87%稅率。

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但是，要避免紐約州的所得稅，一年內不得在這裡居住超過半年(183天)，否則所有所得都得繳州稅；即使停留不滿半年，川普仍得為他在紐約的產業繳付房地產稅，銷售房地產的資本利得也得繳稅。

紐約州也課徵最高稅率16%的遺產稅。

紐約州在這方面查得很嚴，有大批稽查員積極追查不當申報外地居所以逃避州和地方稅的人，而佛羅里達向來是企圖省稅的紐約富豪偏愛的居所。

紐約對此採用各種檢驗方法，包括納稅人的家人住在哪裡、其心愛物品放在哪裡、在紐約是否還有生意等等。因此，如川普繼續控制在紐約市擁有大批物業的川普組織，要想擺脫紐約稅務糾纏可能有點麻煩。

川普擔任總統期間仍將繼續住在白宮，不過他與妻子9月間分別向佛羅里達州提出「居住聲明」。通常只有佛州和德州這些沒有州稅的地方，才規定到當地定居的人必須提出這種聲明。

根據統計，川普就任總統以來，總共在海湖莊園待了99天，卻只在紐約市川普大樓原來的住所住了20天。

佛羅里達沒有所得稅或遺產稅，川普向紐約道別的推文也宣稱：「雖然我每年付幾百萬元市、州和地方稅，市和州的政治領袖卻對我很壞。」