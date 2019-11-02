川普對紐約從熱愛到分手 紐約看川普從追捧到厭棄

2019-11-02 20:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合1日電



川普多年來經常南下過冬，現在更決定定居佛羅里達，與塑造出他的狂妄自大個性的紐約分手，大部分紐約客也巴不得把他送走。

曾稱霸紐約市皇后區的川普，經常表露他對自己從小生長，並累積財富、名氣和權勢的城市的喜愛。

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但是，隨著他充滿爭議的總統作為引發憤怒抗議，並殃及他在曼哈頓第五大道的川普大樓住所，他與這個美國金融和文化之都的關係嚴重惡化。

這個從房地產業起家，並成為當地野心化身的終極紐約客，表示他決定搬家是因為紐約市苛捐雜稅太重，而且這個民主黨地盤對他充滿敵意。2016年紐約市選民有八成投票給他的民主黨對手喜萊莉‧柯林頓。

川普推文說：「我珍愛紐約和紐約人，永遠不變，不幸的是，雖然我每年付幾百萬元的市、州和地方稅，市和州的政治領袖卻對我很壞。」

他寫道：「我很不願做這種決定，不過到頭來這對每一個人都好。身為總統，我隨時都會幫紐約和紐約那些了不起的人。它在我心裡將永遠有特別的地位。」

1980年代初，他為川普大樓剪綵，民眾喜愛的中央公園溜冰場也重新啟用時，川普有如歷經財政危機並淪為犯罪淵藪的紐約市振衰起敝的靈魂代表人物。

作為曼哈頓上流夜生活常客，以及緋聞不斷的八卦新聞人物，川普塑造出成功表相，連幾度宣告破產都未能撼動。主持熱門電視節目「誰是接班人」，更把川普迷思推展到全國，使他成為炫富炫勢、談判交易無堅不摧的家喻戶曉人物。

但是，他入主白宮後似乎不再以身為紐約客為傲。政治學家艾布蘭斯(Sam Abrams)說，他的許多立場與紐約民眾形成尖銳對比，包括攻擊多元和移民。

他說：「他以前被視為打造東西的能手和熱愛紐約，而他現在不再假裝，甚至痛恨這樣做。」

紐約的民主黨人迫不及待的想把他送走，曼哈頓檢察官用傳票索取川普一直拒絕公開的稅表也讓他火大。

搬到佛羅里達可能幫川普省稅，對他的繼承人尤其有利，因為佛州沒有遺產稅，而紐約州這種稅率高達16%。