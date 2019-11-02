避稅！ 川普從紐約遷址佛州 紐約州長：反正川普不付稅
「每日郵報」報導，川普總統9月默默向佛州棕櫚灘郡巡迴法院提出申請，將他原本登記在紐約市第五大道「川普大樓」(Trump Tower)的正式住址遷移至棕櫚灘海湖莊園(Mar-a-Lago)；佛州並無州所得稅，據說此舉是為了減稅與選舉考量。
川普31日在推特發出一系列推文坦承遷居，他表示：「賓夕法尼亞大道1600號的白宮是我愛且願意待的地方，但願未來五年我們能讓美國再次偉大，但我的家人與我將把佛州棕櫚灘改成我們的永久居住地。」
川普在另一篇推文中說：「我珍愛紐約和紐約人，永遠如此，但可惜儘管我每年付了數百萬元給這座城市、這個州，也付了當地稅金，但我仍遭到這座城市與州的政府領袖不善對待。」
他指出：「身為總統，我隨時隨地都會幫助紐約和紐約偉大的民眾，紐約在我心中永遠占有獨特的位置。」
不過，紐約州市的民主黨籍大家長似乎巴不得川普離開；紐約州長州長葛謨(Andrew Cuomo)在推特表示：「走得好，反正川普在這裡不見得繳稅……佛州，他是你們的了。」他2日繼續批評川普，並稱避免公開稅務申報單是「糟糕的合法行為」。
紐約市市長白思豪(Bill de Blasio)也加入歡送行列，他在推特呼籲：「要走快走，沒人攔你。」白思豪也轉推他妻子給總統的推文：「男孩再會。」並搭配一個揮手的表情符號，他也發文向佛州民眾表達「慰問」。
第一夫人梅蘭妮亞也在同一份文件中將居住地改為棕櫚灘；每日郵報看過這份文件，其中指出佛州海湖莊園是川普一家的「主要住家」，也是他們打算長久居住的州。
該文件附錄列出川普的「其他居住地」，包括新澤西州高爾夫球俱樂部貝明斯特(Bedminster)和賓夕法尼亞大道1600號的白宮。
川普出生於紐約皇后區，身為紐約客的他自從2017年1月上任後，便鮮少返回第五大道川普大樓的頂樓公寓，他周末離開白宮時反而更常去海湖莊園。
白宮官員拒絕說明川普改變官方住址的原因，不過一名消息人士透露，此舉主要是因為稅務目的，該人透露川普不滿曼哈頓法院企圖公開總統的所得稅申報表。相較之下，佛州沒有州所得稅；目前不清楚川普可因此省下多少錢。
除了稅金之外，川普可能也將佛州列為2020年競選連任的關鍵州，他今夏便選在奧蘭多開啟他的2020年競選活動。
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