川普介入英國大選 猛批工黨黨魁柯賓「糟糕」

2019-11-02 15:06 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ／綜合1日電



川普介入英大選，猛批柯賓糟糕。 法新社 分享 facebook

美國總統川普10月31日介入英國大選，他批評說，如果英國最大在野黨工黨黨魁柯賓勝選，對英國將「非常糟糕」，還批評英國首相強生的脫歐協議草案，會使美國無法與英國簽貿易協議。

英國脫歐黨黨魁法拉吉在倫敦廣播電台主持節目，10月31日川普接受法拉吉的電話訪問。川普說，若柯賓當首相「對你們的國家非常糟糕，會帶你們到非常糟糕的境地」。

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另外，川普稱讚強生「極為出色，是這個時代的合適人選」。川普希望強生的保守黨跟脫歐黨在大選時合作，他對法拉吉說：「我想看到你跟強生合作，因為你們聯手真的會拿到很多票，如果你們能合作，結為一股勢不可擋的力量，你們會做出非常了不起的事。」

強生已排除跟脫歐黨合作的可能性。脫歐黨主張無協議脫歐，跟保守黨一樣都在爭取脫歐派選民。

川普還說，強生脫歐協議的「某些方面」會使英國不可能跟美國簽貿易協議，「我們想跟英國做生意，英國也想跟我們做生意，但老實說，由於這個協議的某些方面作梗，英國做不到，我們沒法跟英國達成貿易協議」。川普並未交代「某些方面」是指什麼。

英國政府澄清說，強生版脫歐協議會讓英國脫離歐盟關稅區，不受歐盟規範約束，可以自由與美國或其他國家簽貿易協議。首相府發言人表示：「整個英國都將脫離歐盟關稅同盟，英國可以與世界各國談自由貿易協議，讓英國每個地方都受惠。」

貿易專家說，他們看不出來強生版脫歐協議如何能阻礙英美談成貿易協議。倫敦智庫歐洲改革中心貿易專家羅威說：「根據強生的脫歐協議和他對英歐未來貿易關係的想法，很難看出，在美國想談的情況下，為什麼英國無法跟美國簽自由貿易協議？」

柯賓在推特上發文反擊川普說：「川普干預英國大選，好讓朋友強生當選。」柯賓曾多次強調，強生打算與川普簽署的貿易協議，可能會讓美國企業獲得英國國民保健服務（NHS），從而推高藥品價格。川普在節目中保證，「不會參與」NHS，美國正試圖解決自己的醫療服務問題。

英國大選定12月12日投票，國會下議院共650席都開放競選，全英國共4600萬合格選民。