脫歐擺一邊 英工黨靠健保搶分
2019-11-02 15:05
世界日報 編譯羅方妤
／綜合1日電
英國果真要提前大選，但英國脫離歐盟或許不會是焦點，選民反而更關心切身的健保議題。
英國國民保健服務（NHS）由1948年時的工黨政府創立，是世界最大雇主之一。2019至2020年度，該服務開銷約1660億英鎊（約2148億美元），相當於英國年度公共支出約兩成。
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NHS傳統上是工黨的強項，民調經常顯示主張社會主義的工黨在NHS議題上更被信任。今年12月的提前大選，也是英國繼1923年後的首次冬季大選，NHS可望為工黨加分。
NHS的壓力在冬季期間愈來愈大，引起大眾關注，並激起關於年度「NHS冬季危機」的相關新聞頭條。英國民調機構輿觀（YouGov）政治研究經理克提斯說：「多年來，當你了解NHS冬季危機議題，隨著時間推移，你會看到在冬季追蹤該議題的現象激增。」
輿觀最新研究顯示，32%的選民認為工黨最能處理NHS相關議題，而保守黨在該議題的支持度則是26%。相較之下，只有9%的選民認為工黨最能處理脫歐，而保守黨相關民調則是24%。
柯提斯說：「對工黨而言，關注NHS議題比關注脫歐更有利。該議題很可能有助於工黨的競選。」
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