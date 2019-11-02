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美國會眾院議長波洛西：本月展開 彈劾公開聽證

2019-11-02 14:55世界日報 編譯盧炯燊／綜合1日電

國會眾院議長波洛西1日在與彭博社的記者及編輯舉行圓桌會議時表示，由民主黨主導對川普總統的彈劾調查，將會在本月啟動公開聽證會，並堅稱調查沒有最後限期；她又指出，任何構成彈劾總統理由的證據「都必須確鑿無疑」。

波洛西是在眾院通過對川普的彈劾調查後，即在圓桌會議上作出說明。她強調，只要能對調查「帶來收穫」，證人的非公開口供都會有效。

對於調查會持續多久，波洛西表示「我不知道會持續多久，但應該是知道真相的那天，」她又說，「尚未就是否彈劾總統做任何決定。」

她認為，國會應就展開彈劾調查，不管其對金融市場的影響如何，「(金融)市場自然具有自己的實力和性」。

波洛西不排除調查會持續到2020年選舉年，又說難以預測是否會有新的線索；不過她也承認公眾對對的關注度是有限的。

她重申，在任何情況下，對總統的彈劾，公眾都必須「清晰易懂」，而川普與烏克蘭總統澤倫斯基在7月的電話通話，正是提供了這種清晰性，當然也改變了公眾的想法。她指出，川普將這次電話描述為完美，但其實這是完全錯誤的。

預計公開聽證會，會隨著更多證人作證，讓更多「通烏電話門」內情曝光，白宮的文件和川普本人已經公開確認了許多事實，議員們要決定的，將是這種行為是否可以構成彈劾。

目前川普必須保持共和黨的團結，這不僅是為了防止參議院投票通過彈劾他，而且還要在2020年爭取選民的支持。

一般認為，即使眾院通過彈劾條款，仍須獲得共和黨掌控的參議院三分之二以上票數才能罷免總統，以目前看來，這是極不可能發生的

在圓桌會議上，波洛西也談到了其他問題，包括「美墨加貿易協定」，又說民主黨會比川普對中國更強硬，給北京帶來更多壓力。

而川普1日在離開白宮前往密西西比時對記者說：「你不能彈劾沒有做錯任何事情的總統，你不能彈劾把經濟做得最好的總統。」

川普共和黨民主黨
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