川普派前國安部幕僚長沃爾夫 暫代部長

2019-11-02 14:20 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



美國總統川普。路透 分享 facebook

川普總統1日委派前國土安全部部長幕僚長沃爾夫(Chad Wolf)為代理部長，同時繼續尋覓部長的適當人選。

「現在由他來代理，看看後續發展。我們的人才庫大得很，」川普離開白宮前往密西西比州參加造勢大會時說。

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原代理部長麥卡利南(Kevin McAleenan)10月初致函川普，說他希望10月底離職；沃爾夫接任前，他將再當幾天代理部長。

知情人士說，川普只想讓沃爾夫短暫代理，不像麥卡利南當了七個月。

知情人士說，白宮看好的人選，首選是海關與邊境保護局代局長摩根(Mark Morgan)。

另一個川普看上的人選是美國公民與移民服務局代局長古奇內利(Ken Cuccinelli)。

知情人士說，這兩人都是今年春天才被重用到國土安全部重要部門的人，理由是公然讚揚川普的強硬移民政策。

挑個正式部長會拖那麼久，主要是要找出「法理」，讓川普想提拔的人可以當上部長，不必代理一段時間。

白宮認為它終於找到可以繞過參院審核程序的辦法，那就是代理部長人數夠多了，再調動內部高階職位，總統任命部長就沒問題了。

白宮官員說，如果真除代理部長，一大堆代理期間甚至更早在部內任職期間的法律訴訟，可能難打贏。

沃爾夫2月就被任命為國土安全部負責政策的次長，但也只以「代理」頭銜任職。

他曾在克絲汀‧尼爾森(Kirstjen Nielsen)部長期間，任職超過90天。參議院還沒審核通過他次長任命案，白宮仍在連絡共和黨參議員，希望他們支持，可見，他代理部長只是「暫時」的。

國安部成立以來，他數度進出該部，2017年擔任副幕僚長，後來升任尼爾森的幕僚長。