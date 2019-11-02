意見分歧！美民調：49%挺彈劾 53%認調查是政治動機

2019-11-02 13:53 世界日報 編譯樊蕙／綜合1日電



美國總統川普。 美聯社 分享 facebook

華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網(Washington Post-ABC News，Post-ABC)1日公布的民調顯示，49%的受訪者認為川普總統應該被彈劾並下台，而47%的受訪者持反對意見；不過，美聯社公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)的新民調也顯示，儘管47%的受訪者支持彈劾調查，38%反對，整體而言，還是有53%的民眾認為眾議院啟動彈劾調查主要是出於挑戰川普總統的政治動機，只有43%認為眾院是為了忠於身為行政機構的職責。

Post-ABC民調顯示，民主黨人中，82%的多數人認為應該讓川普下台，只有13%反對；共和黨人幾乎剛好相反，儘管川普總統黨內支持度跌至新低，還是只有18%認為他該下台，82%反對。

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中間選民之間則是不分軒輊，47%認為川普該下台，49%反對。

眾院31日表決通過決議，確認針對川普總統彈劾調查的程序；這次表決也突顯眾院極度分裂：所有共和黨議員與兩位民主黨議員反對，而其餘民主黨陣營全數支持。這樣的數字與Post-ABC民調結果雷同；隨著彈劾調查進行中，兩黨的戰爭勢將如影隨形。

儘管針對川普該不該下台的民意兩極化，過去數月間，越來越多人支持彈劾；Post-ABC今年7月的民調中，只有37%的民眾支持國會啟動彈劾調查，59%反對。

Post-ABC最新的民調中，55%受訪者認為川普與烏克蘭的往來中行為失當；35%認為他沒犯錯，還有10%沒意見。

美聯社公共事務研究中心的民調結果也顯示，約七成的民主黨人認為川普違法，連共和黨人中也有28%認為川普做了不道德的事，還有8%認為他違法；整體受訪民眾中，約四成認為川普行為違法，另外約三成認為他的行為不道德卻不違法。

Post-ABC民調稱，川普總統的整體支持率還是偏低，只有38%的受訪民眾認可他的執政方式，58%的民眾不認可；就連共和黨人中也只有74%認可川普的施政表現，為該民調獲取的新低記錄。