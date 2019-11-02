通烏熱線紀錄 白宮法律副顧問悄移到機密伺服器

2019-11-02 13:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合1日電



美國總統川普。路透 分享 facebook

川普總統7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)結束通話後，白宮的烏克蘭最高顧問、陸軍中校維德曼(Alexander Vindman)向國家安全會議法律顧問艾森柏格(John Eisenberg)反映他的顧慮，艾森柏格便提出違反白宮規定的意見，將該通電話的文字紀錄移到高度機密伺服器，並限制讀取權限。

白宮壓下這通爭議通話的細節公諸於世之際，眾院彈劾調查也將重心轉移到艾森柏格身上，他自川普任職之初便擔任白宮法律副顧問。眾院彈劾調查人員宣布，他們已要求艾森柏格與另一名白宮律師艾里斯(Mike Ellis)11月4日前來作證。

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艾森柏格並未對此回應，白宮發言人拒絕討論艾森柏格處理那通電話紀錄過程中擔任的角色，也不願透露他如何從幕僚得知相關顧慮。

白宮發言人吉德里(Hogan Gidley)表示：「我們遵循過去兩黨政府的慣例，不談論白宮顧問辦公室內部討論的事宜。」

「華盛頓郵報」先前報導，早在維德曼7月底來找艾森柏格之前，艾森柏格早已知悉白宮官員的顧慮。

維德曼和白宮高官7月10日開會，會議中駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)便迫使兩名參加的烏克蘭官員調查川普政敵，不過桑德蘭律師30日表示，當時桑德蘭並未談到前副總統白登或烏克蘭政策。

根據維德曼和前白宮俄羅斯事務顧問菲奧娜希爾(Fiona Hill)證詞，當與會者提到美國希望看到烏克蘭打擊貪腐時，桑德蘭便將話題帶到調查有利川普的貪腐案件；消息人士透露，時任國家安全顧問的波頓(John Bolton)相當謹慎便提早結束會議。

但桑德蘭又要求兩位烏克蘭官員到他處繼續開會，並提到烏克蘭調查2016年總統選舉時白登父子的行動與Burisma天然氣公司，根據消息人士，當時維德曼表達反對並稱此舉完全不恰當。

消息人士作證指出，維德曼和希爾隨後直接向艾森柏格反映此事；但不清楚當時艾森柏格是否採取任何動作。

因此當7月25日維德曼聽到川普與烏克蘭的通話後，他帶著國家安全會議操守律師的雙胞胎兄弟去找艾森柏格並告知通話內容，隨後艾森柏格要求將通話文字紀錄移到高機密電腦系統NICE中儲存。

川普政府前國安人員表示，NICE通常用來儲存代號等級的情報程式或最高機密，用來儲存總統與外國領袖的通話紀錄簡直前所未聞。