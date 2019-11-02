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自身取精助孕20年 基因檢驗揪出無良醫

2019-11-02 13:48世界日報 編譯黃秀媛／綜合1日電

科羅拉多州一名婦科醫師被控未告知病人，也未經她們同意，用自己的精子為這些婦女做人工授精，在1970到1990年代孕育了不知多少個孩子。

這些年來科羅拉多州Grand Junction市許多家庭，向鍾斯醫生(Paul Jones)求治不孕症，希望利用匿名者捐出的精子孕育子女；但基因檢驗顯示，他們的「捐精者」全是同一個人，也就是鍾斯本人。

一套基因檢驗用品，以及一個婦女自稱是她同父異母姊妹的電郵，即讓麥雅‧安曼斯─波林 (Maia Emmons-Boring)驚得魂飛魄散，也使她的生活天翻地覆。

她的丈夫告訴她：「我想這表示你爹不是你的生父。」聽到這句話她忍不住潸然淚下。

協助追蹤家譜的網站Ancestry.com使她發現更多同父異母手足，基因線索也直接指向這一切的始作俑者。

麥雅的家人已提出告訴，指控鍾斯用自己的精子兩度使她的母親懷孕，生下麥雅和她的一個妹妹，而且她們在美國各地至少還有四個同父異母的手足。

科羅拉多州Broomfield的葛瑞 (Ryan Gray)，接到麥雅的信息也大吃一驚。基因檢驗使他獲悉從小把他帶大的父親不是他的生父，母親的醫生才是。

他非常火大，他的母親也表示：「我們都想知道他為什麼這樣做…他侵犯了我，這絕對不可饒恕。」

葛瑞家也打算提出告訴。

費茲傑羅律師 (Patrick Fitzgerald)迄今已接受五家人委託，控告鍾斯醫療疏忽、沒有告知病人和獲得其同意、詐欺，以及攻擊。

費茲傑羅說，鍾斯很可能經常使用自己的精子，前後持續至少40年，因此孕育的孩子可能還有很多。

現年80歲的鍾斯在科羅拉多仍有行醫執照。媒體找上門時，他拒絕提供基因樣本，以免授予任何證明自己犯罪的證據。

基因捐精詐欺
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