美印州女遭8呎蟒蛇勒死 屋內驚見140條蛇

2019-11-02 12:27 世界日報 編譯吳日君／綜合1日電



印第安納州36歲婦女蘿拉‧赫斯特(Laura Hurst)10月30日被發現脖子上纏著一條8呎長(2.4公尺)的蟒蛇死在家中；法醫1日確定，她是被這條大蟒勒到窒息而死，但相關勘驗還在等待最終毒理學報告；印州警方1日也證實，在發現赫斯特屍體時，也在屋內發現約140條蛇。

赫斯特10月30日被發現在印第安納北部牛津城鎮、一處充滿蟒蛇的住家地板，毫無反應。蟒蛇鬆垮垮地纏在她的脖子上，醫護人員雖進行急救，但未能把她救活。

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這棟房屋裡約有140條蛇，其中約有20條為赫斯特所擁有。警方表示，赫斯特將蛇留在屋內，把此屋作為收集蟒蛇之用，一周探訪兩次；當局將其稱為「蟒蛇之家」，沒人住在裡面，但班頓郡警長默森(Donald Munson)住在隔壁，他擁有這間蟒蛇屋以及房屋內的蛇群。

默森經常到蟒蛇屋檢查蛇群，但10月30日到屋內時，發現這條八呎長蟒蛇纏繞在赫斯特脖上。印第安那州警發言人瑞利(Sgt. Kim Riley)表示，當赫斯特抵達屋內時，一定有取出其中一條網狀蟒蛇，「之後發生了什麼事情，還在設法進行了解當中。」

赫斯特與默森都是蟒蛇愛好者，律師凱茲(Marcel Katz)透露，赫斯特甚至將蟒蛇收集納為離婚談判的一部分，「她熱愛蟒蛇。這對她來說是個大問題。」

目前尚不清楚，將大量蟒蛇留在屋內，需要何種許可。但這個蟒蛇之家經過整修，蛇也被妥善放置在籠內。默森並未對事件發表評論，但表示赫斯特的死亡是一場悲劇意外，也正與州警合作調查。

2001年，默森擔任班頓郡警長辦公室副警長時，媒體曾報導過他的蟒蛇收藏，當時還將其中一條名為「辛巴」的蛇帶到他女兒就讀的小學；牠是「住」在默森車庫內52條蛇之一。