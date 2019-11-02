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萬聖節暴風雨襲美東北 2死、45萬人摸黑

2019-11-02 12:49世界日報 編譯孫梁／綜合1日電

今年的萬聖節天災人禍頻仍，東部地區31日的暴風雨1日繼續在東北部肆虐，導致許多樹木和電線被颳倒，建築受損，至少兩人喪命；儘管斷電的居民開始減少，但仍有45萬多人沒有供電，部分地區需多日才能恢復。

田納西州一名男子開車時被倒樹砸傷，後因傷重死亡；紐約州Glenville鎮一名82歲的天主教教士31日夜開車經過洪水氾濫的道路，從車裡走出時被洪水捲走。

紐約市郊一個九歲的女童31日在萬聖節出門討糖時，被一棵倒樹砸傷。賓州一個居民在龍捲風來襲時受傷，賓州德拉瓦郡Glen Mills鎮的龍捲風時速為111至135哩，至少損壞20多棟房屋。

截止1日下午，賓州近7萬5000個家庭和商店停電。賓州西部的暴風雨造成洪水氾濫、山體滑坡和公路封閉。1日上午的強風導致一座酒店停車場的一輛汽車失火並且蔓延，共六輛車被燒毀。

匹茲堡一家電視台播出的視頻顯示，一輛校車31日在洪水裡行駛，水位已漫過汽車的前大燈，快要逼近引擎蓋，車內竟有學生乘坐。但校車公司表示，這名司機已被開除。

紐約州31日夜是強降雨和大風天氣，風力時速70哩，近14萬7000個居民斷電。洪水氾濫導致數百人撤離家園，水牛城地區的降雨四到五吋，紐約州中部一個村鎮的警方在用皮艇把被困居民救出。

紐約州阿迪龍達克斯山區的Essex郡宣布緊急狀態，一座小橋因河水升高而關閉，下周開始的提早投票在部分社區已被叫停。

由於天氣惡劣，在紐約州平靜湖山區舉行的全國雪橇錦標賽被取消，美國雪橇協會說，比賽2日將恢復正常。

在紐約州東北部和佛蒙特州北部，部分地區的降雨幾乎是預報的兩倍，河流水位猛漲，土壤極度飽和。

東北部地區許多州的電力部門在緊急搶修，以恢復數十萬居民的供電。緬因州緊急管理部門表示，部分居民的斷電可能要持續到3至4日。

紐約龍捲風
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