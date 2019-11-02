美南加再爆新野火 「瑪利亞」控制程度0%

2019-11-02 12:16 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合1日電



南加州洛杉磯西北部10月31日晚間爆發新森林野火「瑪利亞大火」(Maria Fire)，1日上午風速增強至時速30里，野火蔓延面積逾8700畝。消防人員1日努力控制火勢，當局也關閉學校並疏散約8000名居民，這波森林野火目前控制程度為0%。

聖塔安那焚風(Santa Ana winds)讓全加州籠罩在大火威脅中，加州范杜拉縣消防局長洛倫森(Mark Lorenzen)1日下午表示：「這是歷來最艱難的戰役，還沒到結束的時刻。我們發現風向開始改變，這本身就帶來挑戰。」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

洛倫森表示，風向改變引發新區域起火，並帶來嚴重大火。這起大火燒毀農地周圍的森林、聖塔保羅市(Santa Paula)等其他小社區；飛機灑下阻燃劑，直升機也協助灑水。

范杜拉縣警察局長亞尤伯(Bill Ayub)表示，當局已根據命令疏散約8000人，目前有2300棟建築面臨威脅。

一名塔保羅市居民表示，他在10月31日傍晚6時左右看見山丘冒煙，然後大概到1日凌晨4時開始大火；「山林熊熊大火，整座山只見紅色火光。」如今該居民住家也陷入火海。

強風與低水氣的紅旗示警預計持續至1日傍晚，但預報人員指出，范杜拉縣和洛杉磯縣內部山區與山谷環境乾燥，示警將延長至2日傍晚6時。

國家氣象局表示：「從最近大火活動可見，雖然本周前幾天風速減弱，但環境依舊危險，容易出現新火災。」

目前加州其他地方並無氣候警告，北加州日前大火疏散的民眾已可返回住家，加州森林防火廳表示，121平方里的大火已有67%面積成功獲得控制。