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萬聖節給糖果藏刀片 美康州1男被捕

2019-11-02 11:57世界日報 記者顏伶如／綜合報導

萬聖節討糖可能有危險」的繪聲繪影都會傳說，赫然在現實生活出現。康州華特貝瑞(Waterbury)警方指出，有民眾在萬聖節晚間要來的糖果當中發現有刀片，員警尋線逮捕一名37歲男子。警方呼籲民眾，沿街討來的萬聖節糖果，食用之前務必小心檢查。

另一方面，有線電視新聞網(CNN)報導，俄亥俄州科列雷恩城(Colerain Township)警方指出，兩名當地民眾傳出在萬聖節討來的糖果堆裡，發現有刀片藏在糖果包裝裡，其中一人不慎被割傷而送醫，目前警方仍在調查中。

萬聖節糖果藏有刀片或被下毒的消息，是流傳已有數十年之久的都會傳說，但實際出現的真實案例並不多。但今年萬聖節卻在俄亥俄州及康乃狄克州都有案例傳出。

有線電視新聞網報導，10月31日萬聖節當晚，由於有民眾在要來的萬聖節糖果裡找到刀片而報警，康州華特貝瑞(Waterbury)警方尋線逮捕一名男子。

警方指出，37歲的拉克茲(Jason Racz)對員警供稱，刀片是不小心掉到糖果堆裡的。拉克茲遭到可能危害未成年孩童(Risky of Injury to a Minor)、危害他人安全(Reckless Endangerment)、妨礙警方公務等罪名被移送法辦。

俄亥俄州科列雷恩城警察局發言人洛夫(James Love)接受有線電視新聞網專訪時說，10月31日晚間有一名民眾拿取「不給糖就搗蛋」討回家的糖果時，被藏在糖果包裝裡的刀片割傷手指，送醫之後醫師為傷口縫合。洛夫指出，刀片是藏在糖果條(candy bar)的包裝當中。

警官歐文(Scott Owen)對地方電視台WLWT指出，發現糖果包裝藏有刀片的兩名民眾表示，有問題的糖果都是在辛辛那提郊區社區要來的，但無法確定是從哪一家民宅要到的。

萬聖節警察下毒
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