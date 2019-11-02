美萬聖節不平靜 6人命喪派對

2019-11-02 11:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合1日電



當局1日說，在舊金山灣區一個富裕社區的一棟出租房屋內，有四人在萬聖節晚的派對中被殺，另外至少三人受傷；與此同時，猶他州東部也有兩人在派對中被殺。

美聯社報導，舊金山郊區奧倫達(Orinda)的警察局長庫克(David Cook)說，屋主稱透過「Airbnb」出租該棟房屋，租客說是用作家庭團聚，結果有百多人出現，警察10月31日晚奉召前往現場。

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當局最初報告有四人受傷，但康特拉哥斯大縣警長辦公室(Contra Costa County)後來說，傷者確實數字未知，因有傷者自行前往醫院。

猶他州杜申郡(Duchesne County)警長塔克(Travis Tucker)說，在一個萬聖節派對上，一名22歲男子被捅死，一名23歲男子被槍殺，當時約有20名參加者在喝酒。此案在鹽湖城以東的羅斯福小鎮附近發生。

截至1日上午，這兩起案件均未有人被捕。

在奧倫達的槍擊案中，一人情況危殆，另一人情況嚴重，餘下一人治療後出院。

據報凶案現場的房屋有4000平方呎，距離下城半哩，屋主王邁可(Michael Wang，音譯)說，他透過Airbnb把房屋租給一名女子，對方稱用作12人的家庭團聚。

王邁可說，鄰居打電話投訴噪音太大後，他的妻子去找那個女子，對方說只有12人參加派對，但他透過門鈴的監視器見到更多人。

Airbnb的發言人布賴特(Ben Breit)說，他們正「緊急調查」發生什麼事情。

警方沒有立即提供受害人或現場房屋的資料，這棟四臥室房屋有高的拱形天花板和森林景觀，在2017年以120萬元價格售出。

奧倫達市長恩格‧米勒(Inga Miller)說，她以前從未聽過該社區有任何短期出租房屋的投訴。該市約有2萬居民，短期出租的業主需要登記和繳納入住稅，每間房最多可容納兩個人，外加三個未分配到房間的住客。