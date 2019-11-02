美國阿拉巴馬州：「就算被強暴，妳也不該墮胎」人工流產禁令，正式上路

2019-11-02 09:49 聯合新聞網 女人迷：最走心的女力媒體



美國阿拉巴馬州的墮胎禁令在2019年11月正式生效。一旦有診所違反禁令，醫護人員可能遭判最高 99年的有期徒刑。從法案提出到正式施行，僅有區區半年，卻可能改變許多婦女的一生。示意圖／ingimage 分享 facebook

美國阿拉巴馬州的墮胎禁令，即將在 2019 年 11 月正式生效。一旦有診所違反禁令，醫護人員可能遭判最高 99年的有期徒刑。從法案提出到正式施行，僅有區區半年，卻可能改變許多婦女的一生。

2019 年10月21日，臺灣「心跳法案」公投舉行第一場聽證會。墮胎議題，引起大眾熱烈討論，擁護女性進行人工流產權利的一方，堅決反對該法案的生成。

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於此同時，美國傳來一個消息。

同樣發生在今年。四月時，美國阿拉巴馬州醞釀一項新法案：婦女於懷孕時期墮胎，將處10年以上、99年以下之有期徒刑；更嚴重的是，即使她是在被強暴或亂倫的情況下懷孕，墮胎仍被視為刑事犯罪。

當時，我們極力關心並追蹤這件事。如果你想溫故知新，可以先看看這兩則報導所提及的法案進程。

（ 2019/04/09 ）「遭強暴後墮胎，處 10 年以上有期徒刑」美國阿拉巴馬州醞釀新法案

（ 2019/05/22 ）女神卡卡、艾瑪華森都在聲援抗議！美國阿拉巴馬州墮胎法案的爭議何在？

如今，這個美國阿拉巴馬州的反墮胎法案，預計在 11 月 16 日正式生效。

作為關注該議題與女性身體自主權的一方，我們看見，人權並非絕對向前線性發展，而是需要持續不斷爭取的結果。

當「墮胎禁令」草率通過：女性身體自主權，何去何從？

這項號稱是美國全境最嚴格的反墮胎法案，被稱作「婦女死刑」 ( death sentence for women ) 。

阿拉巴馬州的反墮胎法案，從最初醞釀階段（ 2019 年 4 月）到最終生效（ 2019 年 11 月），不過短短半年的時間。

半年，已經足以影響並改變許多婦女的人生。

當時，該法案以壓倒性的結果通過。讓人不齒的是，對法案投下贊成票的 25 位參議員，皆為白人男性，可以看出女性在這件事上，全然失去話語權。

人權議題：一時不察，就走上回頭路

根據美國獨立性民調機構皮尤研究中心（ Pew Research Center ）指出，大約有七成的美國民眾不希望「羅訴韋德案」被推翻，但眼見各州限縮墮胎權利，大家漸感女性權益岌岌可危，不勝唏噓。

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