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克魯曼：4原因 川普未讓美國製造業再度偉大

2019-11-01 23:33經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

美國10月ISM製造業指數小幅升高到48.3，但連續第三個月低於象徵景氣榮枯分界的50，顯示景氣仍在萎縮。對照美國總統川普矢言重振製造業的宏願，為何美國製造業未能「再度偉大」？

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報1日刊出的專欄指出，這反映多重原因。

一， 川普的國內經濟政策奠基在為富人和企業減稅，盼能產生刺激經濟的魔力，但顯然失效了。川普政府一再承諾，2017年減稅案將帶來經濟繁榮，長期成長率將超越3%。但這些支票似乎跳票了。美國經濟成長仍由消費者支出驅動，欲藉減稅助長的企業投資卻不增反減。

二，川普發動的貿易戰抑制企業投資。他祭出的關稅擾亂全球供應鏈，而美國製造商已變得倚賴這些供應鏈。更重要的是，川普的行動變來變去，衍生的不確定性既讓仰賴進口的企業不知所措，也讓準備與進口貨競爭的企業無所適從，只好都暫緩投資計畫，靜觀其變。

三，川普助長「朋黨資本主義」（crony capitalism），一方面不斷威脅要懲罰他視為政敵的企業，另一方面則獎賞給他帶來政治利益或個人好處的企業。因此之故，即使是不太受貿易戰波及的企業，也擔心自己是會得到川普的紅蘿蔔，還是棍棒。

四，許多例子顯示，川普對中國進口貨加徵關稅並未嘉惠美國生產商，只是把進口來源地從中國移往其他國家罷了，像是越南。

克魯曼認為，若是川普兌現競選承諾，大舉投資推動基礎建設計畫，為製造商帶來更多銷售商機，或許振興美國製造業的成功機率會比較高。

美國總統川普矢言重振國內製造業，但美國製造業景氣已一連三個月萎縮，凸顯他的政策失...
美國總統川普矢言重振國內製造業，但美國製造業景氣已一連三個月萎縮，凸顯他的政策失靈 。路透
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