川普施壓奏效？研調：歐洲軍費後年將超越3,000億美元

2019-11-01 21:04 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



根據研調機構Jane's by IHS Markit的最新研究，歐洲整體國防支出到2021年左右，每年將超過3,000億美元。

國防支出在歐洲是高度敏感話題，美國總統川普已再三抨擊，歐洲的北約（NATO）成員國沒把軍費需占國內生產毛額（GDP）2%的規矩放在心上。

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川普在2017年的北約峰會上表示，單是美國負擔的北約軍費，就超過其他北約國家的總和，藉此加大施壓力道。

Jane's by IHS Markit主要預算分析師麥格提於1日的報告指出，隨著歐洲軍費有提高的趨勢，川普看來得償所願。麥格提說，北約盟國（尤其是美國）施壓歐洲增加軍費，歐洲只得被迫接受，因此政治因素持續成為軍費增加的主要推手。

Jane's by IHS Markit預估，歐洲軍費會持續增加，到2021年每年將超過3,000億美元。分析師並預估，今年歐洲整體軍費將比去年成長近5%，德國今年軍費支出就增加近11%、瑞典也提高近9%。英、德、法、義等西歐國家則提升約4%。