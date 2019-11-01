美聯社民調：川普不尊重國家體制 6成人看不下去

2019-11-01 15:29 世界日報 編譯樊蕙／綜合31日電



根據美聯社與NORC公共事務研究中心進行的新民調顯示，多數美國人認為川普總統幾乎完全不尊重國家民主體制與傳統。

民調指出，61%受訪者(其中26%為共和黨人)說，川普不尊重民主規範；類似比率的共和黨人也質疑川普的誠信與紀律。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

但85%的多數共和黨人仍支持川普主政。整體而言，42%民眾認可川普的執政方式，與他上任以來的支持率差不多；只有7%共和黨人對川普有正面看法。

川普最亮眼的政績仍是經濟，儘管面臨衰退警訊仍持續成長；54%受訪者認可川普的經濟政策，包括25%民主黨人。

該民調中川普的支持率與其他指標，突顯民眾對於他執政的意見有多分歧；該民調也顯示，正在求連任的川普，他的勝算取決於衝高他核心支持者的投票率，而不是試圖說服其他選民支持。

面臨彈劾調查的川普已傾向於使用該策略，影射調查人員都有政治意圖、更屢次對政敵發動尖銳的人身攻擊；上任近三年來他持續使用這種策略鼓動支持者。

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員魯尼(Francis Rooney)表示想看到「彈劾相關所有事實」後，遭共和黨臉書粉專砲火齊轟，不滿他沒有譴責彈劾調查為「獵巫」。

這種情況在川普任內越來越常見；出面唱反調的共和黨人就會被痛批，不會吸引同僚跟隨，而是淪為血淋淋的教訓，突顯出違抗的風險。在這樣的氛圍下，全體共和黨眾議員，包括魯尼，31日投票反對正式啟動彈劾調查。

隨著越來越多川普涉嫌濫用權力的相關事實浮出水面，越來越多民主黨及中間選民支持彈劾；而共和黨國會議員也被川普的中東政策與G7峰會選址等問題，弄得越來越焦慮或憤怒。