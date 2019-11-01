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美聯社民調：川普不尊重國家體制 6成人看不下去

2019-11-01 15:29世界日報 編譯樊蕙／綜合31日電

根據美聯社與NORC公共事務研究中心進行的新民調顯示，多數美國人認為川普總統幾乎完全不尊重國家民主體制與傳統。

民調指出，61%受訪者(其中26%為共和黨人)說，川普不尊重民主規範；類似比率的共和黨人也質疑川普的誠信與紀律。

但85%的多數共和黨人仍支持川普主政。整體而言，42%民眾認可川普的執政方式，與他上任以來的支持率差不多；只有7%共和黨人對川普有正面看法。

川普最亮眼的政績仍是經濟，儘管面臨衰退警訊仍持續成長；54%受訪者認可川普的經濟政策，包括25%民主黨人。

該民調中川普的支持率與其他指標，突顯民眾對於他執政的意見有多分歧；該民調也顯示，正在求連任的川普，他的勝算取決於衝高他核心支持者的投票率，而不是試圖說服其他選民支持。

面臨彈劾調查的川普已傾向於使用該策略，影射調查人員都有政治意圖、更屢次對政敵發動尖銳的人身攻擊；上任近三年來他持續使用這種策略鼓動支持者。

共和黨佛羅里達州聯邦眾議員魯尼(Francis Rooney)表示想看到「彈劾相關所有事實」後，遭共和黨臉書粉專砲火齊轟，不滿他沒有譴責彈劾調查為「獵巫」。

這種情況在川普任內越來越常見；出面唱反調的共和黨人就會被痛批，不會吸引同僚跟隨，而是淪為血淋淋的教訓，突顯出違抗的風險。在這樣的氛圍下，全體共和黨眾議員，包括魯尼，31日投票反對正式啟動彈劾調查。

隨著越來越多川普涉嫌濫用權力的相關事實浮出水面，越來越多民主黨及中間選民支持彈劾；而共和黨國會議員也被川普的中東政策與G7峰會選址等問題，弄得越來越焦慮或憤怒。

川普共和黨民調
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