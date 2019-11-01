共和黨批波洛西「操弄」麥康諾要川普停止攻擊

2019-11-01 15:32 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



共和黨籍眾院少數黨領袖麥卡錫說，民主黨操弄彈劾程序，對共和黨不公平。美聯社 分享 facebook

眾院31日通過彈劾調查程序決議，共和黨眾議員為此抨擊議長波洛西(Nancy Pelosi)，指此並非她最先聲稱致力的兩黨投票。與此同時，在打消彈劾案可能性大減的情況下，參院共和黨議員開始「嚴肅以對」；參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConell)上周還曾當面要求川普，停止攻擊共和黨參議員。

包括眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)和眾院外交事務委員會成員澤爾丁(Lee Zeldin)等多位共和黨議員在表決後指出，有兩名民主黨人投票反對，並辯稱這並非波洛西當初宣稱的兩黨投票。

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民主黨人努力加快訴訟程序之際，眾院共和黨人持續捍衛川普，認為他的作為並無不當、投票太少太遲，強調程序不公平。眾院共和黨黨團會議主席錢尼(Liz Cheney)表示，「整個過程從根本上受到污染。總統在這些閉門聽證會上沒有權利，他的律師無法出席。」

與此同時，參院共和黨人面對眾院彈劾程序出現重大進展，態度變得更加認真。畢竟，隨著民主黨人收集到更多證據，不斷有破壞性消息披露，迅速撤消指控的可能性正在縮小中。

雖然沒有參院共和黨人表示對川普的指控已升高到可以彈劾的水平，但許多人對破壞性消息的出現表示擔憂。其中，共和黨參議員斯科特(Tim Scott)30日對於有關川普向烏克蘭施壓的報導，表示擔憂。

斯科特表示，眾院尚未提供任何證據足以支持將特朗普免職，但他承認參議院共和黨人有壓力，必須認真對待任何彈劾文件。斯科特向記者表示，「每個人都希望我們做正確的事。為了做正確的事，我們希望看到所有的東西。」

共和黨參議員雪莉‧卡皮托(Shelley Moore Capito)30日也說，提出快速撤銷任何彈劾川普的條款動議，似乎不太可能。

麥康諾上周與川普面對面會議中，曾直率建議：「停止攻擊參院共和黨人」。如果川普被眾院彈劾，由共和黨控制的參院將決定是否應將他免職。