親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

2019台北國際旅展11月8號開跑！超狂1元、1.1折商品必搶

共和黨批波洛西「操弄」麥康諾要川普停止攻擊

2019-11-01 15:32世界日報 記者胡玉立／綜合報導

共和黨籍眾院少數黨領袖麥卡錫說，民主黨操弄彈劾程序，對共和黨不公平。美聯社
共和黨籍眾院少數黨領袖麥卡錫說，民主黨操弄彈劾程序，對共和黨不公平。美聯社
分享

眾院31日通過彈劾調查程序決議，共和黨眾議員為此抨擊議長波洛西(Nancy Pelosi)，指此並非她最先聲稱致力的兩黨投票。與此同時，在打消彈劾案可能性大減的情況下，參院共和黨議員開始「嚴肅以對」；參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConell)上周還曾當面要求川普，停止攻擊共和黨參議員。

包括眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)和眾院外交事務委員會成員澤爾丁(Lee Zeldin)等多位共和黨議員在表決後指出，有兩名民主黨人投票反對，並辯稱這並非波洛西當初宣稱的兩黨投票。

民主黨人努力加快訴訟程序之際，眾院共和黨人持續捍衛川普，認為他的作為並無不當、投票太少太遲，強調程序不公平。眾院共和黨黨團會議主席錢尼(Liz Cheney)表示，「整個過程從根本上受到污染。總統在這些閉門聽證會上沒有權利，他的律師無法出席。」

與此同時，參院共和黨人面對眾院彈劾程序出現重大進展，態度變得更加認真。畢竟，隨著民主黨人收集到更多證據，不斷有破壞性消息披露，迅速撤消指控的可能性正在縮小中。

雖然沒有參院共和黨人表示對川普的指控已升高到可以彈劾的水平，但許多人對破壞性消息的出現表示擔憂。其中，共和黨參議員斯科特(Tim Scott)30日對於有關川普向烏克蘭施壓的報導，表示擔憂。

斯科特表示，眾院尚未提供任何證據足以支持將特朗普免職，但他承認參議院共和黨人有壓力，必須認真對待任何彈劾文件。斯科特向記者表示，「每個人都希望我們做正確的事。為了做正確的事，我們希望看到所有的東西。」

共和黨參議員雪莉‧卡皮托(Shelley Moore Capito)30日也說，提出快速撤銷任何彈劾川普的條款動議，似乎不太可能。

麥康諾上周與川普面對面會議中，曾直率建議：「停止攻擊參院共和黨人」。如果川普被眾院彈劾，由共和黨控制的參院將決定是否應將他免職。

共和黨川普投票
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

影／直擊！美國海陸地獄新訓 闖過「煉鋼爐」脫胎換骨

2019-11-01 12:59

感情這麼糟？川普開梅蘭妮亞玩笑：我遭槍擊 她不會哭

2019-11-01 11:53

化暗為明、公開聽證 川普彈劾調查「沒有時間表」

2019-11-01 15:31

美聯社民調：川普不尊重國家體制 6成人看不下去

2019-11-01 15:29

洛杉磯東邊也有山火 內陸居民緊急撤離

2019-11-01 15:14

專家：「日光節約時間」有害健康 應永久禁止

2019-11-01 15:11

川普提名北韓政策代表畢根 出任副國務卿

2019-11-01 10:03

百年老牌神犬 為何美軍190億美元新科技贏不過

2019-11-01 10:00

美F-16墜毀新墨西哥州 飛官彈射逃出

2019-11-01 09:43

美眾院通過彈劾調查程序決議 川普：史上最大獵巫行動

2019-11-01 01:22

希拉蕊柯林頓 可能選總統

2019-11-01 00:32

眾院表決通過 彈劾調查川普

2019-11-01 00:20

談喚醒文化 歐巴馬批太過激進

2019-10-31 22:09

國會推動彈劾川普 波頓和國安會專家將受邀作證

2019-10-31 22:07

北加州野火 電力公司將賠停電戶25億

2019-10-31 19:25

山羊吃草立大功 加州雷根圖書館免受野火波及

2019-10-31 18:48

共黨敵視美價值 中國：挑撥中共與人民關係

2019-10-31 18:27

華裔性按摩女多為賺錢自願做 她上大學兼職3年賺20萬

2019-10-31 17:24

偵破跨州賣春、解救12中國女 紐約女警獲年度風雲人物

2019-10-31 17:24

攬嫖客奇招！賣春網站招募男寫手 體驗性服務寫心得

2019-10-31 17:24

「做了按摩女 很難走出來」她們永遠不敢告訴你實話

2019-10-31 17:24

美大選逼近 推特將禁登政治廣告

2019-10-31 14:42

三名南韓學生被拒入境 美樂團取消赴中國交流演出

2019-10-31 14:21

美國總統最新民調 同性戀參選人有44%選民無法接受

2019-10-31 14:18

外媒視角／紐時：川普、祖克柏正要搞垮美國

2019-10-31 13:49
看更多

熱門文章

大眼正妹自拍無碼A片 上網才賣2片就被逮

2019-10-31 18:08

夫妻急退房！清潔員見「染血白布捆屍」 警到場卻傻眼

2019-10-31 20:02

影／25歲正妹動開腦手術 全程清醒開直播吸萬人觀看

2019-10-31 20:08

百年老牌神犬 為何美軍190億美元新科技贏不過

2019-11-01 10:00

為省錢在列車煮飯 巴基斯坦火燒列車已知71死43傷

2019-10-31 22:07

不只首里城！沖繩共「9個世界遺產」見證琉球王國歷史

2019-10-31 20:56

驚！美國女子遭2.4公尺蟒蛇繞頸勒死 屋內有140條蛇

2019-11-01 09:41

社團出遊唯一女生獨享超大房 網友見照片驚呼「根本不敢睡」

2019-11-01 13:19

美眾院通過彈劾調查程序決議 川普：史上最大獵巫行動

2019-11-01 01:22

智利APEC取消 川普：很快公布「川習會」新地點

2019-10-31 21:46

10歲兒子沉迷手遊忘洗澡 母暴揍一拳「下巴脫臼」

2019-10-31 16:59

希拉蕊柯林頓 可能選總統

2019-11-01 00:32

6歲男童睡午覺遭砍首 兇手大喊「撒旦命令我去做！」

2019-11-01 12:24

美股回落 美中貿易形勢與經濟數據令市場疑慮升高

2019-11-01 07:03

山羊吃草立大功 加州雷根圖書館免受野火波及

2019-10-31 18:48

日圓創8月來最大漲幅 美中貿易言論互相矛盾

2019-11-01 07:53

沖繩首里城大火 旅行業者：不影響觀光

2019-10-31 18:35

眾院表決通過 彈劾調查川普

2019-11-01 00:20

3.72公分！最長人類牙齒 獲金氏紀錄認證

2019-11-01 13:32

北韓再朝日本海發射飛彈 今年第12次

2019-10-31 16:07

蘋果財報佳 高喊本季更旺

2019-11-01 01:03

華裔性按摩女多為賺錢自願做 她上大學兼職3年賺20萬

2019-10-31 17:24

海平面上升 3億人家園恐不保

2019-10-31 16:27

Fed暗示暫停降息 今年三度下調利率1碼

2019-11-01 02:58

年年消防演練 首里城仍難逃祝融

2019-11-01 00:04

美聯準會三度降息 美股走勢外銀看法分岐

2019-10-31 19:10

貿易協議在即？中國仍在遲疑

2019-10-31 21:57

日本也嗨萬聖節！肌肉版「美少女戰士」同台金正恩

2019-10-31 17:00

波音737 NG查出裂縫問題 澳航停飛3機維修

2019-11-01 11:56

美F-16墜毀新墨西哥州 飛官彈射逃出

2019-11-01 09:43

巴格達迪接班人與穆罕默德同族

2019-11-01 08:42

瓦斯罐煮飯氣爆！巴基斯坦列車燒成火龍 至少71死

2019-11-01 00:17

美元地位不保？ 專家：世界強權降低對美元依賴

2019-10-31 18:24

連續三年川普不來東亞峰會 影響力讓位中國

2019-11-01 07:27

感情這麼糟？川普開梅蘭妮亞玩笑：我遭槍擊 她不會哭

2019-11-01 11:53

APEC停辦 川習會速敲新地點…美盼如期簽協議

2019-11-01 00:22

美中簽貿易協議 川普在找新地點

2019-11-01 02:55

蘋果升任五位主任為副總裁 其中一位是回鍋iPhone主管

2019-11-01 09:03

南韓消防直升機墜獨島外海 7人失蹤

2019-11-01 09:18

影／直擊！美國海陸地獄新訓 闖過「煉鋼爐」脫胎換骨

2019-11-01 12:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top