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化暗為明、公開聽證 川普彈劾調查「沒有時間表」

2019-11-01 15:31世界日報 編譯黃秀媛／綜合31日電

眾院通過可以繼續進行彈劾調查，下一步將舉辦公聽會，但還沒有時間表。Getty I...
眾院通過可以繼續進行彈劾調查，下一步將舉辦公聽會，但還沒有時間表。Getty Images
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眾院31日大致黨派分明的通過提案，對川普總統進行彈劾調查制定法規，為公開調查奠定基礎，使調查作業化暗為明。

雖然確定法規，可是彈劾調查能進展得多快還不明。有些人表示眾院可能在年底前通過彈劾川普，接著川普將接受共和黨控制的參院審判。

眾院通過的提案，規定主持調查的委員會應如何舉行公聽會，最後把調查結果送交眾院司法委員會，為可能的彈劾行動擬定條款。

調查人員以前對證人問話都祕密進行，被共和黨譏為「蘇聯式的調查」。根據新法規，今後眾院情報和司法委員會將公開舉行聽證，原來保密的證詞也將公開。

川普的律師將獲准參加司法委員會的作業，包括獲得有關證據和幕僚的報告、向證人問話、提出其他證據，以及獲邀發表結論。

公開調查將讓美國人有機會在電視上聽到指控總統的證詞，不過這種公聽會將在何時展開仍不明。

迄今主導調查作業的眾院情報委員會，可能主持公聽會、提出證人和文件證據，並讓共和黨人提出抗詰。

在眾院居少數的共和黨可以建議發出傳票，可是掌握多數的民主黨可以否決。這種規定使共和黨憤憤不平。

眾院已安排下周對一些極受注目的證人進行祕密問證，包括白宮前國家安全顧問波頓，以及一些國家安全會議助理，不過他們會在何時出席還不明。

波頓的律師通知國會委員會，波頓不會自願接受問話，但他正等待國會以傳票強迫他作證，國會議員也有意這樣做。

但是，眾院共和黨人堅決反對彈劾調查，31日的表決也沒有任何共和黨眾議員投贊成票。共和黨反對未來的閉門取證不向所有議員開放，也不滿他們無法看到所有證詞謄本。

共和黨川普蘇聯
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