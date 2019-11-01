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洛杉磯東邊也有山火 內陸居民緊急撤離

2019-11-01 15:14世界日報 編譯樊蕙／綜合31日電

強風導致加州聖伯納汀諾縣出現新火勢，已燒毀數棟民宅。 (美聯社)
強風導致加州聖伯納汀諾縣出現新火勢，已燒毀數棟民宅。 (美聯社)
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一輛贓車31日在洛杉磯東邊的朱魯帕谷(Jurupa Valley)乾枯空地上點燃枯草引發野火，在強風助長下迅速蔓延，燒毀民宅，迫使居民逃離。

洛杉磯東邊內陸人口稠密地區傳出多起火勢，而季節性的聖塔安那焚風(Santa Ana Wind)以高達每小時60哩的風速持續狂吹至31日晚間。

河濱縣警官瑞斯貝克(Ryan Railsback)稱，當晚午夜後警方正追捕一幫偷車嫌犯，對方司機試圖甩掉警方、奮力穿過農地；殘破的車輛在朱魯帕谷一座農田邊停靠後，司機與乘客企圖棄車逃離。

該兩名男子仍遭有效通緝令緝捕，被警方逮捕當下，車輛的高溫導致野草起火燃燒；相關單位有意指控嫌犯縱火。

河濱縣消防局指出，該處火勢蔓延300英畝、燒毀3棟民宅與2棟附屬建築物；當局已勒令民眾撤離。

另外在附近的聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)也有火勢傳出；而前一天其他幾處火勢才導致西米谷(Simi Valley)雷根圖書館周邊地區及赫汝帕谷、包括2座活動屋園區與1座精神科護理之家的居民被迫撤離。

加州各地仍有逾35萬人面臨停電；北加州舊金山以北的城市諾瓦度(Novato)斷電2天期間，至少20名坐輪椅或使用助行器的老人，在黑暗中受困於一棟社會住宅大樓。

其中一位80多歲婦女在相當陡的樓梯轉折處被另一位跌倒的居民絆倒；另有許多人在自己居住的公寓大樓中迷路，向外求援。

「漢密爾頓房客協會」(Hamilton Tenant Association)負責人蓋根認為，預防野火蔓延的停電對老人或身心障礙人士來說更難以應對；他說該大樓140位居民中約三分之一年齡太大、或有認知障礙，面對延長斷電無法照顧自己。

洛杉磯停電舊金山
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