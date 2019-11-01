洛杉磯東邊也有山火 內陸居民緊急撤離

2019-11-01 15:14 世界日報 編譯樊蕙／綜合31日電



強風導致加州聖伯納汀諾縣出現新火勢，已燒毀數棟民宅。 (美聯社) 分享 facebook

一輛贓車31日在洛杉磯東邊的朱魯帕谷(Jurupa Valley)乾枯空地上點燃枯草引發野火，在強風助長下迅速蔓延，燒毀民宅，迫使居民逃離。

洛杉磯東邊內陸人口稠密地區傳出多起火勢，而季節性的聖塔安那焚風(Santa Ana Wind)以高達每小時60哩的風速持續狂吹至31日晚間。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

河濱縣警官瑞斯貝克(Ryan Railsback)稱，當晚午夜後警方正追捕一幫偷車嫌犯，對方司機試圖甩掉警方、奮力穿過農地；殘破的車輛在朱魯帕谷一座農田邊停靠後，司機與乘客企圖棄車逃離。

該兩名男子仍遭有效通緝令緝捕，被警方逮捕當下，車輛的高溫導致野草起火燃燒；相關單位有意指控嫌犯縱火。

河濱縣消防局指出，該處火勢蔓延300英畝、燒毀3棟民宅與2棟附屬建築物；當局已勒令民眾撤離。

另外在附近的聖伯納汀諾縣(San Bernardino County)也有火勢傳出；而前一天其他幾處火勢才導致西米谷(Simi Valley)雷根圖書館周邊地區及赫汝帕谷、包括2座活動屋園區與1座精神科護理之家的居民被迫撤離。

加州各地仍有逾35萬人面臨停電；北加州舊金山以北的城市諾瓦度(Novato)斷電2天期間，至少20名坐輪椅或使用助行器的老人，在黑暗中受困於一棟社會住宅大樓。

其中一位80多歲婦女在相當陡的樓梯轉折處被另一位跌倒的居民絆倒；另有許多人在自己居住的公寓大樓中迷路，向外求援。

「漢密爾頓房客協會」(Hamilton Tenant Association)負責人蓋根認為，預防野火蔓延的停電對老人或身心障礙人士來說更難以應對；他說該大樓140位居民中約三分之一年齡太大、或有認知障礙，面對延長斷電無法照顧自己。