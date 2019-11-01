感情這麼糟？川普開梅蘭妮亞玩笑：我遭槍擊 她不會哭

2019-11-01 11:53 聯合報 編譯 聯合報 編譯 季晶晶 ／即時報導



美國總統川普據傳日前在為共和黨募款活動上，開了妻子梅蘭妮亞的玩笑。

川普周二（10月29日）談到共和黨籍路易斯安納州眾議員史卡利斯（Steve Scalise）兩年多前遭槍擊一事，但突然迸出這段令人費解的話：「那天我在醫院看到史卡利斯的妻子時，她眼睛哭得又紅又腫⋯⋯我的意思是，不是很多人妻面對噩耗會那樣反應，我知道我老婆就不會。」

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雖然川普可能只是在說俏皮話，但這段話仍然很快成為網民話題，紛紛拿來解讀他和梅蘭妮亞的關係：也許梅蘭妮亞痛恨川普到了甚至不會在他的喪禮上落淚的程度？也許是兩人關係歷經風雨，梅蘭妮亞的眼淚都已經流乾了？也許川普真的只是在打趣。

網路上有許多視訊片段，顯示梅蘭妮亞似乎很排斥和川普公開牽手，她會在川普伸手過來時勉強握一秒鐘敷衍，或乾脆將他的手拍開，也曾恰巧伸手去撥自己的頭髮，看起來就像刻意規避牽手。