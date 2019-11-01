感情這麼糟？川普開梅蘭妮亞玩笑：我遭槍擊 她不會哭
2019-11-01 11:53
聯合報 編譯季晶晶
／即時報導
美國總統川普據傳日前在為共和黨募款活動上，開了妻子梅蘭妮亞的玩笑。
川普周二（10月29日）談到共和黨籍路易斯安納州眾議員史卡利斯（Steve Scalise）兩年多前遭槍擊一事，但突然迸出這段令人費解的話：「那天我在醫院看到史卡利斯的妻子時，她眼睛哭得又紅又腫⋯⋯我的意思是，不是很多人妻面對噩耗會那樣反應，我知道我老婆就不會。」
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雖然川普可能只是在說俏皮話，但這段話仍然很快成為網民話題，紛紛拿來解讀他和梅蘭妮亞的關係：也許梅蘭妮亞痛恨川普到了甚至不會在他的喪禮上落淚的程度？也許是兩人關係歷經風雨，梅蘭妮亞的眼淚都已經流乾了？也許川普真的只是在打趣。
網路上有許多視訊片段，顯示梅蘭妮亞似乎很排斥和川普公開牽手，她會在川普伸手過來時勉強握一秒鐘敷衍，或乾脆將他的手拍開，也曾恰巧伸手去撥自己的頭髮，看起來就像刻意規避牽手。
更令人玩味的是，川普上周帶她去看棒球賽時，觀眾席響起「把他關起來！」的呼聲，搞得當時正因美軍突襲造成伊斯蘭國領導人巴格達迪喪命而掛上志得意滿笑容的川普一臉慍色。但梅蘭妮亞卻被捕捉到在一臉嚴肅後露出狡黠笑容，有人形容像是努力忍住不要爆笑出來一樣。
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