專家：「日光節約時間」有害健康 應永久禁止

2019-11-01 15:11 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



專門研究睡眠的科學家與生理節奏生物學家都認為，日光節約時間的制度有害人體健康，應該永久禁止。美聯社 分享 facebook

日光節約時間(daylight saving time)將在3日結束，屆時要把時鐘回撥一小時，但最新科學研究指出，專門研究睡眠的科學家與生理節奏生物學家都認為，日光節約時間的制度有害人體健康，應該永久禁止。

春天把時鐘撥快一小時開始日光節約時間，到了秋天則撥回一小時，在美國以及某些國家已經行之有年。但有統計顯示，每年進入日光節約時間的轉換時刻，不但車禍發生較為頻繁，健康不佳民眾也較容易出現心臟病。

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全球各地累計約有20億民眾，每年都要經過時鐘調快、調慢的慣例。芝加哥西北大學醫學中心(Northwestern Medicine)睡眠研究專家季菲莉(Phyllis Zee，音譯)指出，時間改變會擾亂睡眠規律，由於目前已經有許多民眾有著睡眠不足的問題，睡眠規律受到破壞，可能帶來潛在問題。

季菲莉與德國慕尼黑路德維希-馬克西米利安大學(Ludwig-Maximilian University)生理節律專家羅恩柏格(Till Roenneberg)在「生理節奏研究協會」(Society for Research on Biological Rhythms)發表研究報告指出，應該永久施行標準時間，廢除日光節約時間。

根據統計，平均每三名美國成年人當中，就有一人每晚睡眠不到健康專家建議的至少七小時，逾辦數美國青少年則在周一到周五的上學日子，並沒有達到專家建議的八小時以上睡眠。先前有研究顯示，每年進入日光節約時間的第一周，美國青少年比前一周睡眠時間平均少了兩小時半，許多青少年在接下來的六個月期間，都還沒能把缺乏的睡眠時間補足。

研究人員指出，長期缺乏睡眠將讓壓力荷爾蒙指數變高，導致心跳加速、血壓升高，容易讓人體發炎的體內化學物質也會變多。

密西根州皇橡市(Royal Oak)包蒙特健康醫院(Beaumont Health)心臟病預防及心臟康復部主任法蘭克林(Barry Franklin)分析，對於原本健康狀況較差及患有疾病的民眾來說，時間更改使得心臟疾病發生機率因此提高。