川普提名北韓政策代表畢根 出任副國務卿
2019-11-01 10:03
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
美國總統川普31日宣布，擬提名國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）出任副國務卿。
駐俄羅斯前大使洪博培（Jon Huntsman）8月請辭，於10月3日離任，川普提名副國務卿蘇利文（John Sullivan）出任駐俄大使。
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一度傳出川普有意提名畢根接任駐俄大使，但畢根日前明確表態，他不會接任駐俄大使，會繼續致力於北韓去核化談判。
畢根多次與北韓進行工作層級談判，10月初雙方在斯德哥爾摩會談卻破局，北韓首席核子談判代表金明吉指責華府當局空手前來談判桌。
白宮31日發布聲明指出，川普擬提名畢根出任副國務卿；根據白宮提供的介紹，畢根限為國務院北韓政策特別代表，負責主導美國對北韓的所有政策，在2018年重返政府任職之前，他曾任福特汽車跨國政府事務副總裁，之前也曾政府行政與立法部門工作多年。
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