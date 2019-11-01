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日圓創8月來最大漲幅 美中貿易言論互相矛盾

2019-11-01 07:53經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

日圓兌美元周四在避險氛圍中創下8月以來最大漲幅，投資人權衡美國和中國有關長期貿易協議前景相互矛盾的說法。美元重挫，在非農就業報告周五出爐之際，市場評估美國疲軟經濟數據的影響。

儘管川普稱美中正在討論簽署第一階段貿易協議的新地點，日圓漲勢依舊，因為有中國官員透露，對能否達成全面長期的貿易協議不表樂觀。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌 0.3%至97.352。美元稍早下跌，聯準會Fed）周三暗示降息暫告段落，市場押注聯準會（Fed）明年7月以前仍會降息。

美元兌日圓跌0.8%至108.01日圓，此前跌至10月11日以來低點107.93；本月下跌不到0.1%。

美國眾議院通過對川普的彈劾調查決議，加劇避險情緒。美元兌瑞郎下跌0.3%至0.9868瑞郎, 10月下跌1.1%。

英鎊兌美元漲0.3%至1.2946美元，歐元兌美元下跌不到0.1%。

美元兌日圓跌0.8%至108.01日圓。路透
美元兌日圓跌0.8%至108.01日圓。路透
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