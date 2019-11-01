日圓創8月來最大漲幅 美中貿易言論互相矛盾

2019-11-01 07:53 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



日圓兌美元周四在避險氛圍中創下8月以來最大漲幅，投資人權衡美國和中國有關長期貿易協議前景相互矛盾的說法。美元重挫，在非農就業報告周五出爐之際，市場評估美國疲軟經濟數據的影響。

儘管川普稱美中正在討論簽署第一階段貿易協議的新地點，日圓漲勢依舊，因為有中國官員透露，對能否達成全面長期的貿易協議不表樂觀。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌 0.3%至97.352。美元稍早下跌，聯準會（Fed）周三暗示降息暫告段落，市場押注聯準會（Fed）明年7月以前仍會降息。

美元兌日圓跌0.8%至108.01日圓，此前跌至10月11日以來低點107.93；本月下跌不到0.1%。

美國眾議院通過對川普的彈劾調查決議，加劇避險情緒。美元兌瑞郎下跌0.3%至0.9868瑞郎, 10月下跌1.1%。