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股票回購 蘋果讓微軟望塵莫及

2019-11-01 07:44經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美國市值最高上市公司的頭銜，蘋果和微軟競爭激烈；但如果談到股票回購的規模，蘋果遙遙領先，微軟望塵莫及。

蘋果2019年會計年度財報顯示，該公司年度股票回購達671億美元；彭博資訊彙整的資料顯示，自2013年來，蘋果累計耗資2,830億美元買回自家股票，約為微軟在截至今年6月止的六年期間（701億美元）的四倍。

標普500成分股中，只有12家公司的市值高於蘋果這六年來的股票回購規模，就連大型企業如美國銀行、AT&T的市值都低於這個數字。

蘋果股價周四收漲逾2%至248.76美元，逼近10月29日觸及的249.75美元盤中歷史高點，市值估達1.1兆美元，以些微差距領先微軟（估1.09兆美元）。

蘋果最近宣布的股票回購計畫，規模為該公司2013年以來第二大，2018年則斥資727億美元回購。蘋果加速股票回購的主要理由之一可能是美國總統川普的稅改及寬鬆的海外獲利匯回政策。

蘋果公司的股票回購計畫規模驚人。 彭博資訊
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蘋果公司市值周四估達1.1兆美元，小幅領先微軟。 路透
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