連續三年川普不來東亞峰會 影響力讓位中國
2019-11-01 07:27
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
連續三年，美國總統川普都在亞洲一個重要的場合缺席，改由美國國家安全顧問歐布萊恩和商務部長羅斯代打。
東南亞國協10國一年一度的高峰會已在昨天開幕，東亞高峰會也將於下周一登場。美國總統缺席，形同讓位給中國，讓中國有機會主導東南亞的政策議題。
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中國今年將由總理李克強代表參加，日本首相安倍晉三和其他國家領袖也將與會。東南亞國協領袖高峰會將於周六登場。
川普對國際會議多邊會談向來不感興趣 ，寧可一對一的協商。他2017年參加馬尼拉舉行的高峰會，卻跳過東亞峰會。東亞高峰會除10個東協國家外，還有中國、日本、南韓、印度、澳洲、紐西蘭、美國和俄羅斯。
川普倒是打算參加11月中舉行亞太經合會（APEC）， 屆時將見中國國家主席習近平，不料主辦國智利周三取消這場會議。
美國去年由副總統潘斯參加東南亞國協峰會，曾當著李克強的面譴責中國在南海築島之舉。今年由歐布萊恩和羅斯與會，代表美國已無意主導議題。 朱拉隆功大學學者Piti Srisangnam告訴日經新聞：「這表明美國認為東南亞國協不重要。」
「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）高峰會將於下周一舉行。在20個領域，各國只剩下關稅寬減和管理電子商務的辦法尚未達成共識。印度因處對中呈現貿易逆差，對原來答應的調降寬鬆竟臨陣脫逃。
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