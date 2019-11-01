美眾院通過彈劾調查程序決議 川普：史上最大獵巫行動
2019-11-01 01:22
聯合報 華盛頓記者張加
／即時報導
美國聯邦眾議院31日表決通過對總統川普彈劾調查程序決議案，為彈劾調查邁向下一階段奠定基礎；川普透過推特稱，這是美國史上最大的「獵巫」行動。
川普稍早推文指出，這場彈劾騙局傷及股市，但一事無成的民主黨人毫不在乎。
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