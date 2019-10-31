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談喚醒文化 歐巴馬批太過激進

2019-10-31 22:09台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

美國前總統歐巴馬表示，喚醒文化最初意涵是要人們關注社會議題，但如今卻像推特上不同...
美國前總統歐巴馬表示，喚醒文化最初意涵是要人們關注社會議題，但如今卻像推特上不同立場的人在相互爭辯。(photo by Youtube影片截圖)
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美國前總統歐巴馬與其妻31日在基金會受訪時，針對當今美國政治充滿著派別分裂（如保守派與左派）進行討論，歐巴馬對於人們老是習慣於批判而提出質疑，他以「喚醒文化」（Woke Culture）為例，表示喚醒文化最初意涵是要人們關注社會議題，但如今卻像推特上不同立場的人在相互爭辯，從大方向議題辯論到用詞的意識形態對錯，恐模糊焦點。

喚醒文化興起

根據《福斯新聞網》報導，歐巴馬與其妻蜜雪兒31日在其基金會的談話節目中，砲口針對近年來興起的「喚醒文化」，歐巴馬以近期去校園演講的經驗表示，這類喚醒文化已接近無限上綱，他說：「較好的喚醒是提醒他人，剩下便交給他人的意識形態自己判斷，其實話說到此就已足夠；但現在越來越多人會強調的意識形態正確，對於不同立場的人就要爭論到贏，使自己感到滿足。」，歐巴馬認為這太過激進。

蜜雪兒考慮到政治分歧也說明，若過於強調批評，恐怕會讓政治觀點或社會觀點較為強硬的群體更加水火不容。譬如說川普上任以來的種族主義，若支持多元民族的族群批評保守派過於漠視外來移民的公民權利，譴責保守派的意識形態有誤，不僅無法達到外來移民政策的共識，反而會激化2派人的矛盾，議題會更加失焦。

政治人物相當重視

據《英國廣播公司》報導，值得討論的是，歐巴馬談論喚醒文化的時機點恰好趕上民主黨員對2020總統大選的黨內初選，前陣子民主黨員一個個在螢光幕前高調道歉，他們紛紛對自己在過去被批評的發言道歉，似乎只想搏得選民的好感，但這些政客所說的話恐怕與他們真實所想並不相同。

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