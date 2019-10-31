美電動車新突破 充電10分鐘跑322公里

2019-10-31 16:37 中央社 華盛頓30日綜合外電報導



美國科學家團隊聲稱在電動車技術上取得突破，只要充電10分鐘，就能讓車子續航約322公里，或許能解決關於純電動車的其中一個關鍵問題。

美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）的研究團隊在今天刊出的國際知名科學期刊「焦耳」（Joule）中寫道，這樣高效率的充電模式，需要一個功率400千瓦（kilowatts，KW）電池，迅速充飽能量。

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目前這一代的汽車無法適應這個特性，因為會冒著析鋰作用（lithium plating）發生的風險，導致陽極（anode）周圍聚集鋰枝晶，嚴重減低電池壽命。

為了規避這個限制，研究團隊在充電循環中，迅速升高實驗電池的溫度至攝氏60度，然後在使用過程中降溫。

主要作者、賓州州大的機械工程師王朝陽（Chao-Yang Wang）說，這樣的作法是「縮限充電時電池暴露在逐漸升高的溫度中，進而讓電池有很長的循環壽命」。

美國化學學會（American Chemical Society）成員薩克勒本（Rick Sachleben）告訴法新社，但是擴大設計，並把它帶進市場大概要花10年的時間。

製造商必須確保迅速升高電池溫度是安全且穩定的，並不會因為傳遞大量能量而導致爆炸。

他說：「快速充電是電動車其中一個聖杯，要和燃油引擎競爭，這是不可或缺的條件。」