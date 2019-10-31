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在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

「做了按摩女 很難走出來」她們永遠不敢告訴你實話

2019-10-31 17:24世界日報 記者朱蕾／紐約報導

按摩店的員工承認他們提供性服務是很困難的，畢竟這是非法的勾當；而且在中美文化中，都認為這是不光彩的工作，也因此公眾很少聽到按摩行業從業者講出自己的聲音。

在「北極星」關於按摩業務的報告中，作者稱「文化上的恥辱，加上暴力、欺詐和脅迫等，經常導致在非法按摩業中被捕的女性，堅持向警察表達從事商業性行為是她們自願的」；警方也說，正如克瑞夫特(Robert Kraft)案中的逮捕令所指出的那樣，亞裔按摩工作者「如果接受採訪，通常也是不誠實的」。

按摩女非常害怕被警察逮捕，特別是自2017年紐約市法拉盛華裔按摩女宋揚在警察執法取締時墜樓身亡案之後，法拉盛的非法按摩工作者大幅減少，之前，法拉盛市中心約有近百名按摩女，如今減少了一半，有的改換地點提供心性服務。

法拉盛社區守望互助隊隊長朱立創30日表示，「一旦做了按摩女，就很難走出來，她們永遠不會告訴你真實姓名」，許多按摩女正在申請綠卡或工作許可，因此很擔心被捕，因為會影響她們的移民身分，抓到一次，以後辦綠卡很難，抓到兩次會更難，三次逮捕幾乎就沒希望拿到綠卡了。

根據「VICE」的報導，佛羅里達水療中心賣淫案曝光後，佛羅里達的按摩業也是一落千丈；在佛羅里達東海岸經營水療中心的Brad表示，現在讓華人員工來佛羅里達越來越困難，微信上的廣告也沒有人回覆了，她們擔心房間裡被安裝了攝像頭；最近的生意很不好，因為顧客也害怕，不敢再來，現在有時一天只有一名顧客；有些工人已從色情按摩轉變為足部按摩，工資也減少。

按摩警察
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