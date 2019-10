偵破跨州賣春、解救12中國女 紐約女警獲年度風雲人物

2019-10-31 17:24 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 /紐約報導



尼采爾因解救多名中國籍人口販運受害者,獲得2019年國際警長協會嘉獎。 國土安全調查處提供 分享 facebook 移民和海關執法局(ICE)轄下國土安全調查處(HSI)紐約州水牛城(Buffalo)分部的女警探尼采爾(Theresa Nietzel),長年從事打擊人口販運執法;她日前以數年前帶領同僚偵破一起跨州人口販運案件,將三名華裔嫌犯移送法辦,解救了至少12名來自中國的女性受害者,獲得HSI打擊人口販運部門的嘉獎,成為今年的「年度風雲人物」。

尼采爾領銜破獲的這起跨州人口販運案件,於2011年3月就開始偵辦,直到2016年數名賣春女在紐約州水牛城以北的東那萬達市(Tonawanda)的汽車旅館內被捕,聯邦執法當局才得以介入調查;涉案嫌犯今年已被量刑完畢,均在獄中服刑。

在尼采爾與部門同事的調查下,發現43歲的陳風揚(Feng Yang Chen,姓名皆為音譯),先在網站backpage.com上刊登色情廣告推廣生意,再通過在紐約市皇后區法拉盛經營一家電話中心,安排受害女性與嫖客在不同的旅館交易,期間使用威脅與暴力手段強制這些婦女繼續工作。

33歲的郭亮亮(Liang liang Guo)負責開車運送這些賣春女,並向嫖客收取贓款;28歲李成奇(Cheng Qi Li)負責安排這些受害婦女的行程,以及存儲這些贓款。

該團夥在網上發布了6000多個廣告,賣春罪行遍及紐約州的萬達與亨麗埃塔(Henrietta)、康州、伊利諾州、印第安納州、肯塔基州、麻州、密西根州、北卡、俄亥俄州、賓州、南卡和德州等12個州,年收入達200萬元,至少有12名女性被迫為他們從事賣淫工作。

法院信息顯示,主犯陳風揚在搜捕過程中,發現通過不法所得在皇后區有兩套住宅、一輛2012年產的保時捷Cayenne休旅車,並在家中發現45萬元的現金與數部手機。

因違反曼恩法案(Mann Act)和旅遊法案(Travel Act),陳風揚、李成奇與郭亮亮於2017年被當局逮捕,並以共謀跨州賣春(Interstate Prostitution Conspiracy)、跨州運送賣春(Interstate Travel for Prostitution)、以及利用跨州商務從事非法活動(Use of Interstate Commerce to Promote Unlawful Activity)等罪名提告。

在大量證據下,李成奇與郭亮亮先認罪,分別被判囚21個月與六個月;陳風揚於今年3月接受法官量刑,被判57個月監禁,並沒收了她45萬元現金、轎車及兩套住宅,並向受害者支付29萬元賠償。

這起由尼采爾領銜同事偵破的跨州案件,解救了至少12名受害中國婦女,她們中的部分人已被遞解回中國,另一些選擇留在美國的受害者則學習英文並接受再就業培訓。

在紐約上州的伊利郡(Erie County)任職的的尼采爾,2014年加入國土安全調查處水牛城分區,至今已15年;她主要負責偵辦人口販運罪案,鑒於她在這起案件中的出色表現,芝加哥2019年國際警長協會(International Association of Chiefs of Police)大會28日為她頒發獎狀,將她評為國土安全調查處打擊人口販運部門的年度風雲人物。

尼采爾還於2017年獲得聯邦女性執法人員(Women in Federal Law Enforcement)頒發的紐約州府與地區最佳聯邦探員的嘉獎;她的長官、國土安全調查處水牛城特別行動組的負責人凱力(Kevin Kelly)感謝她多年的貢獻,「尼采爾多年來對社區無私風險,為我們的安全做出不懈努力」。