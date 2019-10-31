攬嫖客奇招！賣春網站招募男寫手 體驗性服務寫心得
紐約市皇后區法拉盛的華人賣春網路，是全美亞洲移民非法按摩和色情行業的一個縮影，在網際網路和社群媒體日益發達的當今，從招攬客戶的網站，到試用品評，乃至車接車送，形成了一條龍的產業鏈。
在法拉盛經營色情按摩店的嚴先生表示，紐約市的華人社區是美國東部的華人集散地，數以萬計的新移民在紐約求職後，前往全美各地打工，在節假日和重新找工的時候，又會聚集到紐約市；由於新移民的性別比例失衡，男多女少，因而對性服務的需求很高；很多中青年的新移民男性來紐約休假時，會尋找風月場所發洩性慾。
嚴先生介紹，前些年的地下風月場所，或是孤身從事性服務的婦女，大多是在中文報紙上刊登小廣告；隨著網路和社媒的興起，招攬客人的途徑越來越多元；他舉例說，紐約華人的賣春網站有好幾個，都冠以「樓鳳網」等名稱，一個網站上的色情服務廣告，可多達數百個，「密密麻麻的，看都看不過來」。
個別賣春網站，專門聘請了男性寫手，付費給他們，請他們定期到各家色情場所親自體驗性服務，然後撰寫心得體會，透過網路和社媒推送傳播，起到宣傳效應。一名網站業者透露，應聘專業寫手的人還不少，有留學生，也有專業人士，寫出的評論要依照老闆的要求，貼地氣，「就像那些餐館的評鑑一樣，很多顧客看到了點評，就按圖索驥、找上門去，接受性服務」。
在法拉盛和布魯克林各經營了一家色情按摩店的李先生表示，他店裡的賣春女，從大學生、到「熟女」，平均每天會維持在六名至八名，華、韓裔皆有；他說，這些婦女都是自願從事這個行業的，「因為賺錢多，賺錢快，而且她們的衛生安全防範意識都很強，盡全力保護自己不染性病」。
李先生說，「什麼檔次的客人都有，以華裔為主，也有白人、非洲裔等其他族裔」。有些買春客上門尋歡，價格較為便宜，根據賣春女的年齡和容貌，每次收費100元至200元左右；還有人打來電話要求「外送」過夜，每次服務就要收費500元至600元，有專門的司機負責接送，有時候也叫電召車。
法拉盛華人工商促進會總幹事杜彼得30日表示，早在1990年代中期，他就在社團接待過來投訴的華裔婦女，說來美多年的老公把她們辦來美國，郤要她們去找工作養活自己，但人生地不熟，語言也不通，且發現老公在美有搭伙的女人，心灰意冷下，她們很容易走入按摩行業甚至色情業。他說，賣春女到華人社團投訴，只因被警方逮捕，「在當年，只能找我們伸冤」。
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