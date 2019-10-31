親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火噬沖繩首里城
突擊IS首腦身亡
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

明年大學招生名額出爐 二類熱門科系指考名額大增

在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

攬嫖客奇招！賣春網站招募男寫手 體驗性服務寫心得

2019-10-31 17:24世界日報 記者曹健／紐約報導

紐約市皇后區法拉盛的華人賣春網路，是全美亞洲移民非法按摩和色情行業的一個縮影，在網際網路和社群媒體日益發達的當今，從招攬客戶的網站，到試用品評，乃至車接車送，形成了一條龍的產業鏈。

在法拉盛經營色情按摩店的嚴先生表示，紐約市的華人社區是美國東部的華人集散地，數以萬計的新移民在紐約求職後，前往全美各地打工，在節假日和重新找工的時候，又會聚集到紐約市；由於新移民的性別比例失衡，男多女少，因而對性服務的需求很高；很多中青年的新移民男性來紐約休假時，會尋找風月場所發洩性慾。

嚴先生介紹，前些年的地下風月場所，或是孤身從事性服務的婦女，大多是在中文報紙上刊登小廣告；隨著網路和社媒的興起，招攬客人的途徑越來越多元；他舉例說，紐約華人的賣春網站有好幾個，都冠以「樓鳳網」等名稱，一個網站上的色情服務廣告，可多達數百個，「密密麻麻的，看都看不過來」。

個別賣春網站，專門聘請了男性寫手，付費給他們，請他們定期到各家色情場所親自體驗性服務，然後撰寫心得體會，透過網路和社媒推送傳播，起到宣傳效應。一名網站業者透露，應聘專業寫手的人還不少，有留學生，也有專業人士，寫出的評論要依照老闆的要求，貼地氣，「就像那些餐館的評鑑一樣，很多顧客看到了點評，就按圖索驥、找上門去，接受性服務」。

在法拉盛和布魯克林各經營了一家色情按摩店的李先生表示，他店裡的賣春女，從大學生、到「熟女」，平均每天會維持在六名至八名，華、韓裔皆有；他說，這些婦女都是自願從事這個行業的，「因為賺錢多，賺錢快，而且她們的衛生安全防範意識都很強，盡全力保護自己不染性病」。

李先生說，「什麼檔次的客人都有，以華裔為主，也有白人、非洲裔等其他族裔」。有些買春客上門尋歡，價格較為便宜，根據賣春女的年齡和容貌，每次收費100元至200元左右；還有人打來電話要求「外送」過夜，每次服務就要收費500元至600元，有專門的司機負責接送，有時候也叫電召車。

法拉盛華人工商促進會總幹事杜彼得30日表示，早在1990年代中期，他就在社團接待過來投訴的華裔婦女，說來美多年的老公把她們辦來美國，郤要她們去找工作養活自己，但人生地不熟，語言也不通，且發現老公在美有搭伙的女人，心灰意冷下，她們很容易走入按摩行業甚至色情業。他說，賣春女到華人社團投訴，只因被警方逮捕，「在當年，只能找我們伸冤」。

紐約新移民按摩
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

華裔性按摩女多為賺錢自願做 她上大學兼職3年賺20萬

2019-10-31 17:24

偵破跨州賣春、解救12中國女 紐約女警獲年度風雲人物

2019-10-31 17:24

「做了按摩女 很難走出來」她們永遠不敢告訴你實話

2019-10-31 17:24

美大選逼近 推特將禁登政治廣告

2019-10-31 14:42

三名南韓學生被拒入境 美樂團取消赴中國交流演出

2019-10-31 14:21

美國總統最新民調 同性戀參選人有44%選民無法接受

2019-10-31 14:18

外媒視角／紐時：川普、祖克柏正要搞垮美國

2019-10-31 13:49

靈車走共乘道被活逮 司機往後一指「我有載人…」

2019-10-31 13:23

研發奈米粒子液態繃帶 14歲亞裔少女榮膺頂尖年輕科學家

2019-10-31 13:21

美駐俄大使提名人：川普逼退駐烏大使 朱利安尼有份

2019-10-31 11:59

強迫餵食太殘忍 紐約市2022年起禁售鵝肝

2019-10-31 11:23

加州野火逼近雷根圖書館 紅旗警報發布

2019-10-31 10:58

網路影響力太大 推特11月底禁政治廣告

2019-10-31 10:43

與臉書相反 推特下月開始全球禁止政治廣告

2019-10-31 10:13

華郵：維德曼證詞為何至關重大 因為背景特殊

2019-10-30 19:28

從難民到陸軍中校 第1位作證白宮官員維德曼何許人？

2019-10-30 19:28

白登：即使傷民主黨選情 彈劾調查也要堅持下去

2019-10-30 19:28

川普轟維德曼「永遠反川普」 挺川派譏他是間諜

2019-10-30 19:28

眾院彈劾調查公開決議草案 最快周四表決

2019-10-30 19:28

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

2019-10-30 15:45

面對海平面升高 美職棒運動家隊要把新球場建在海上

2019-10-30 15:14

日本皇室包袱重 德仁曾公開批評皇室職員壓迫雅子

2019-10-22 22:44
看更多

熱門文章

沖繩人淚不止 世界遺產「首里城」正殿、北殿、南殿全燒毀成殘垣

2019-10-31 07:15

陸客一個動作 美國人後悔打貿易戰了…

2019-10-31 10:00

女主播自爆「錄影都不穿內褲」 原因讓主持人吃驚

2019-10-30 21:40

70年前在戰爭燒毀過 重建的首里城再遭祝融專家心痛

2019-10-31 08:15

父帶3歲兒割包皮驚見「整根切除」！換紗布淚訴：什麼都沒了...

2019-10-30 20:16

日68歲大學教授嫖妓「愛上了」 求愛不成狂跟蹤被逮捕

2019-10-31 10:30

沖繩世界遺產「首里城」遭祝融 正殿被烈焰吞噬

2019-10-31 06:43

文物燒掉就沒了…專家心痛 起火點疑在正殿

2019-10-31 09:03

不滿被姊夫蹂躪！13歲少女殘殺親姐 鐵棍毆斃「剖腹取嬰」

2019-10-30 20:37

抗議潮不斷局勢動盪 智利將取消主辦APEC峰會

2019-10-30 22:24

Fed暗示降息腳步暫停 通膨飆升才可能升息 標普又創高

2019-10-31 04:31

Fed今年第3次降息1碼 但暗示接下來可能暫停降息

2019-10-31 02:26

首里城遭大火吞噬恐影響觀光？ 學者業者這麼說

2019-10-31 09:56

原來車庫會吃人？傻婦誤闖他家1小時 過程神展開網笑噴

2019-10-30 21:42

NASA捕捉到萬聖節太空鬼臉 星系碰撞創出發光「銀河食屍鬼」

2019-10-31 10:57

丹麥神秘同心圓社區 空拍照引密集恐懼症

2019-10-31 13:38

首里城遭火噬 台網友：雖然不算真的古蹟仍可惜

2019-10-31 11:00

Fed再降息1碼

2019-10-31 02:02

比延後脫歐更糟 強生版協議恐致英國年損2.74兆

2019-10-31 03:22

白宮：看新聞才知道智利取消APEC峰會

2019-10-30 22:57

沖繩首里城大火 正殿用高級台灣檜木打造

2019-10-31 13:32

沖繩世界遺產首里城三大殿燒毀 民眾哭了

2019-10-31 09:28

放任暖化惡化 30年後洪水恐淹沒亞洲2.3億人

2019-10-31 00:42

泰女富商遭「水泥封屍」飄惡臭 友疑似盜領120萬消失

2019-10-30 19:46

琉球末代王國所建 首里城守禮門為二千圓紙鈔圖案

2019-10-31 09:21

智利停辦APEC 白宮：仍盼與中方簽貿易協議

2019-10-31 00:28

Fed再降息美股收紅 道瓊上漲115點、標普500指數創新高

2019-10-31 06:18

影／美軍首釋影片！揭露獵殺巴格達迪的突擊行動

2019-10-31 12:36

首里城木材來自台灣 木造建物燃燒難撲滅

2019-10-31 13:28

蘋果財測優於預期 盤後股價一度上漲近4%

2019-10-31 07:03

影╱非去不可的博物館餐廳！在「皇宮」喝咖啡百元平民價

2019-10-30 21:58

美國防部公布突襲巴格達迪影片 遺體已海葬

2019-10-31 08:59

亞美尼亞大屠殺逾百年爭議 歷史緣由一次看

2019-10-30 22:27

智利取消APEC峰會 重挫國際形象旅遊產業

2019-10-31 08:57

首里城復原古蹟不是文化財 非日文化廳消防檢查對象

2019-10-31 13:21

智利不辦APEC峰會 牽動川習會時程

2019-10-30 23:24

首里城史上第四次燒毀 台灣文資人士指建築重建不難

2019-10-31 11:50

智利APEC取消 白宮：盼原定時間簽美中貿易協議

2019-10-31 01:52

文化象徵被火吞噬 日官房長官：政府全力投入重建首里城

2019-10-31 10:29

那霸消防局：首里城屋內確實沒有自動灑水設備

2019-10-31 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top