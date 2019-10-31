華裔性按摩女多為賺錢自願做 她上大學兼職3年賺20萬

2019-10-31 17:24 世界日報 記者 世界日報 記者 朱蕾 ／紐約報導



在紐約市皇后區法拉盛街頭，白天和夜晚都有按摩女攬客。 記者朱蕾／攝影 分享 facebook

新英格蘭愛國者隊老闆涉嫌付錢在佛羅里達的水療中心接受性服務被捕一案，持續引發對非法按摩業的熱議和廣泛關注，許多報導稱，這些亞裔按摩女都是人口販運受害者，但網路媒體「VICE」報導指出，提供性服務的大多按摩女並非被脅迫，而是為了賺錢自願做。

「VICE」報導，基本無法確定全國有多少亞裔按摩店靠提供性服務賺錢；根據IBIS World，全美按摩業的規模為180億元，包括27萬9075家企業；據關注人口販賣議題的民間組織「北極星」(Polaris)統計，全國共有約9000家按摩店涉及賣淫和人口販運；而在被稱為按摩業的「Yelp」的網站RubMaps上，則有超過2萬4400個提供性服務的按摩院。

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亞裔按摩女 大多來自中國

亞裔按摩女中，大部分來自中國；全美幾乎每個小鎮都有按摩院，大城市裡更是分布著幾百個提供性服務的場所；在RubMaps上列出提供某種形式性服務的按摩院，僅在紐約市皇后區法拉盛有超過90家。

「VICE」的記者今年夏天找到了一名願意開口的按摩女、32歲的珍妮(Jenny)，當時她在紐約華人聚居的法拉盛工作，提供全套服務。珍妮在中國出生，兒童時期來美，在法拉盛工作前曾在紐約其他按摩院上班，還做過高端陪同等工作。

當被問到她的老闆是否是人口販子時，她笑了，「天啊，絕對不是」，她說，「她就像是商務人士，一個生意人，非常直率，她不是一個會說話的人，但這是她的個性，她負責照顧很多事情」。

自稱非性奴 賺的比餐館多

珍妮還說，在她工作過的六間按摩院裡，都沒見過人口販運，「沒有人被鎖起來，在我工作過的地方，我從沒看到過，人們隨時可以離開，她們當然也可以第二天不回來上班。」

她還補充說，她認為按摩工作比陪同(escorting)工作更安全，因為工作地點都是在街上可以看見的地方，而且按摩院裡有不少人。

另一名同樣提供全套服務的華人按摩女艾米莉(Emily)對人口販運問題的看法與珍妮一樣，「我們不是性奴隸，與我說過話或一起工作過的按摩女，也都不是性奴隸，我的大多數同事都是移民，老實說，他們是為了賺錢，而且這樣做比在餐館洗碗或在乾洗店裡工作能賺更多的錢。」

珍妮說，她工作的按摩店店主並沒有強迫她提供全套服務，店主知道她的按摩店提供性服務，但大多數時候都實行自由放任的政策。

曾經是按摩店員工、現在佛羅里達東南部經營按摩店的華人老闆麗莎(Lisa)說，「都說這是人口販運，但我不這麼認為，我從未見過，每個人都是自由的」，如果老闆把員工鎖起來，不讓員工離開，員工會撥打911報警。

人口販運在性按摩行業是存在的，但很少有證據表明是廣泛存在；喬治華盛頓大學(George Washington University)社會學教授、性工作和性人口販運專家Ronald Weitzer博士表示，「關於大多數或幾乎所有女性在按摩工作時都是遭人口販運的說法基本上都是假的，沒有數據支持這一點」。

若生意好時 一天可賺500元

珍妮每天工作八小時，通常從中午或下午開始，每天大約有五至六名客戶，「我們看中國的電視劇、吃泡麵，有時我到外面走走，抽很多菸，有些天，我每天只有兩個客人，我會感到不安，因為當天的收入就不敷支出。」

她說，客戶為按摩服務支付40元(一半歸她)；但性服務則會支付100元，小費全部屬於她；她必須每天向她所工作的按摩院支付約160元；她補充說，「生意好的時候，一天可以賺約500元」。

艾米莉表示，她每天有四到八個客戶，收費從40元至120元，加上按摩院給她的每天100元薪水，過去三年，她邊上大學邊兼職這份工作，已經賺了超過20萬元。

艾米莉的年收入比聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的數據中非性按摩師的年平均收入(4萬1420元)高60％。