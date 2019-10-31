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三名南韓學生被拒入境 美樂團取消赴中國交流演出

2019-10-31 14:21世界日報 記者張聲肇／綜合報導

中國拒發簽證給伊斯曼音樂學院三名南韓學生，樂團取消赴中國計畫。圖為畢業生在畢業典...
中國拒發簽證給伊斯曼音樂學院三名南韓學生，樂團取消赴中國計畫。圖為畢業生在畢業典禮上演奏(取自YouTube)
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美國知名的伊斯曼音樂學院原擬赴中國交流演出，因中國政府拒發簽證給其中三名南韓學生，樂團取消赴中計畫。

羅徹斯特大學伊斯曼音樂學院院長羅西(Jamal Rossi)本來打算，沒有南韓團員也要成行的，被學生、校友和民眾批評後，改變主意。

他說，依目前情況，還是等到交響樂團可以「全員一體成行」再訪問中國為宜。

該學院校友哈塔米亞(Julia Hatamyar)說，這個決定讓她感到好受些。「他不想破壞跟中國的關係，那和美國的關係呢？」

羅西說，9月他才收到通知，說樂團裡面三名南韓學生不能去，他和另一名教授分別和三人談過，三人都說樂團還是該去，他們不參加沒關係，團員投票也以二比一決議照樣進行。

他說，經過這兩步，他才決定繼續成行的，再說，「取消中國行，會對伊斯曼音樂學院在中國的聲譽造成負面的衝擊，也可能影響我們招生、表演的機會。」

但是，他宣布南韓學員被拒也照樣要到中國，馬上受到學院博士生羅森布蘭(Diana Rosenblum)公開批評，說羅西違反了學校「反歧視」政策，讓伊斯曼音樂學院名聲掃地。她也呼籲同學、教授們發聲表示關切。

她說，羅西改變主意，是因為當初「照樣進行」的決定受到強烈的反彈。

哈塔米亞希望中國發簽證給南韓同學，「為這種事採取排他性的政治立場，夠丟臉的。音樂是最佳國際溝通啊。」

南韓交響樂團簽證
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