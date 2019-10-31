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美國總統最新民調 同性戀參選人有44%選民無法接受

2019-10-31 14:18世界日報 編譯盧炯燊／綜合30日電

印第安納州南灣市長布塔朱吉是美國第一個公開以同志身分參選美國總統者。美聯社
印第安納州南灣市長布塔朱吉是美國第一個公開以同志身分參選美國總統者。美聯社
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美國印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)創造了美國歷史，他第一個公開自己是同志身分，角逐民主黨總統提名；但最新民調顯示，44%的已登記選民說還沒準備好接受一個同性戀總統；但也有40%表示美國已準備好有一個男同志或女同志總統。

根據30日公布的Politico/ Morning Consult的民意調查顯示，有15%已登記選民表示，仍不能確定美國是否接受一個同志總統。

當問及他們是否認為鄰居已準備接受時，有46%表示沒這樣的想法，26%表示相信鄰居有此準備，28%仍不肯定。不過大多數選民都相信自己較鄰居開放，55%認為自己個人已準備一個同志總統，37%表示未準備好﹐13%無意見。

對於現在住在賓夕法尼亞大道1600號白宮內的川普，大多數選民說還沒準備好川普會再做四年。

52%的選民表示，他們將投票支持川普以外的其他人，其中46%更說，他們是「肯定」不會投票給他。但也有39%的人說他們將投票給川普支持他連任，其中29%說他們「肯定」會投票給川普。

在潛在的正面交鋒中，選民更喜歡前副總統白登而不是川普，比率分別是41%-36%；若桑德斯出線，支持度為39%，稍勝川普的37%。不過川普若與麻州聯邦參議員華倫對決，則以36%-35%略勝，也會以36%-31%擊敗加州聯邦參議員賀錦麗，更會以35%-29%大幅離布塔朱吉。

當被問及川普「通烏克蘭電話門」而遭彈劾調查時，48%的人表示支持，43%反對。但也有48%表示反對由眾議院的民主黨人來處理這個程序，39%則贊同。48%認為應彈劾川普並免職，43%的人反對將他免職。

民調中也問及是否準備好有一個女總統、西裔總統、無宗教信仰總統、未婚總統乃至素食總統等。

川普同志投票
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