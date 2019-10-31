美國總統最新民調 同性戀參選人有44%選民無法接受
2019-10-31 14:18
世界日報 編譯盧炯燊
／綜合30日電
美國印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)創造了美國歷史，他第一個公開自己是同志身分，角逐民主黨總統提名；但最新民調顯示，44%的已登記選民說還沒準備好接受一個同性戀總統；但也有40%表示美國已準備好有一個男同志或女同志總統。
根據30日公布的Politico/ Morning Consult的民意調查顯示，有15%已登記選民表示，仍不能確定美國是否接受一個同志總統。
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當問及他們是否認為鄰居已準備接受時，有46%表示沒這樣的想法，26%表示相信鄰居有此準備，28%仍不肯定。不過大多數選民都相信自己較鄰居開放，55%認為自己個人已準備一個同志總統，37%表示未準備好﹐13%無意見。
對於現在住在賓夕法尼亞大道1600號白宮內的川普，大多數選民說還沒準備好川普會再做四年。
52%的選民表示，他們將投票支持川普以外的其他人，其中46%更說，他們是「肯定」不會投票給他。但也有39%的人說他們將投票給川普支持他連任，其中29%說他們「肯定」會投票給川普。
在潛在的正面交鋒中，選民更喜歡前副總統白登而不是川普，比率分別是41%-36%；若桑德斯出線，支持度為39%，稍勝川普的37%。不過川普若與麻州聯邦參議員華倫對決，則以36%-35%略勝，也會以36%-31%擊敗加州聯邦參議員賀錦麗，更會以35%-29%大幅離布塔朱吉。
當被問及川普「通烏克蘭電話門」而遭彈劾調查時，48%的人表示支持，43%反對。但也有48%表示反對由眾議院的民主黨人來處理這個程序，39%則贊同。48%認為應彈劾川普並免職，43%的人反對將他免職。
民調中也問及是否準備好有一個女總統、西裔總統、無宗教信仰總統、未婚總統乃至素食總統等。
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