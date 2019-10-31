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靈車走共乘道被活逮 司機往後一指「我有載人…」

2019-10-31 13:23世界日報 編譯黃秀媛／綜合30日電

內華達州公路巡邏警察日前在拉斯維加斯附近的15號州際公路共乘車道，發現一輛黑色廂形車上似乎只有司機單獨一人，因此啟動警示燈把車攔下來。司機向後一指，表示後面還有一個人。只是這個人躺在棺材裡。

這是一輛靈車。司機認為既然車上還有「乘客」，就可以走必須車上至少有兩個人才能使用的共乘車道。

州警史麥卡說，司機告訴他，車子後面有個死人。

他冷靜的說：「你後面有個死人？」

司機說：「嗯，後面那個不算數嗎？」

史麥卡解釋說，乘客必須是活人才能算是「高乘載車輛」。

他說，這是他所曾碰到「較有趣的答覆」，讓人意想不到。他向顯然知道自己強詞奪理的司機警告一番，叫他不要使用共乘車道，沒有開罰單就讓他離去。

與拉斯維加斯大道平行的15號州際公路共乘車道6月中旬開始加強執法，一改原來只有上午和傍晚交通尖峰時間才執行的做法。新法施行第一天就有幾十輛車被開罰單，罰款250元，使當地民眾叫苦連天。

州警說，他們聽到各種藉口，像是趕著上班、趕著到醫院、趕著赴重要約會。不過，趕著把死人送到殯儀館未免太扯。

公路巡邏主管說：「不錯。那是個人，不過他們不是坐在座椅上，不是還在呼吸的活人。這是放在後面載貨區的屍體，那不能算是座椅。」

自共乘車道出現以來，企圖規避的手法層出不窮，創意經常讓人絕倒，雖然未必成功。

華府有個男子為塑膠骨架披上連帽衫冒充真人；加州有個男子宣稱他旁邊乘客座上放著的成立公司文件是他的乘客；亞利桑納州有個婦女出庭辯稱她腹中的胎兒是合法乘客，可是法官不同意。

內華達州公路巡邏警察日前在拉斯維加斯附近的15號州際公路共乘車道，發現一輛黑色廂...
內華達州公路巡邏警察日前在拉斯維加斯附近的15號州際公路共乘車道，發現一輛黑色廂形車上似乎只有司機單獨一人，因此啟動警示燈把車攔下來。司機向後一指，表示後面還有一個人。只是這個人躺在棺材裡。(NBC電視台截圖)
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車道拉斯維加斯罰單
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