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研發奈米粒子液態繃帶 14歲亞裔少女榮膺頂尖年輕科學家

2019-10-31 13:21世界日報 編譯黃秀媛／綜合30日電

14歲亞裔少女范卡拉榮膺美國頂尖年輕科學家。3M公司提供
14歲亞裔少女范卡拉榮膺美國頂尖年輕科學家。3M公司提供
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14歲的加州聖地牙哥亞裔少女范卡拉 (譯音，Kara Fan)研發出一種可取代抗生素藥膏的奈米粒子液態繃帶，在一年一度的3M年輕科學家挑戰擊敗另九名晉入決選對手，榮膺美國頂尖年輕科學家。

這項在明尼蘇達州聖保羅舉行的全國競賽，鼓勵中學生提出對付各種日常問題的作品，有數以百計五年級至八年級學生參加。

除了榮譽頭銜之外，范卡拉也獲得2萬5000元獎金，以及一項「驚喜之旅」。

她獲悉奪冠後說：「我非常震驚和意外，同時也很興奮。我的研究計畫很重要，因為這能減少過度使用抗生素。」

10名決選代表經過兩天考驗智識的艱難挑戰，並與一些世界知名科學家一對一合作，把他們的構想變成原型實物，然後向3M公司和發現教育公司高級主管提出他們的研究成果。

這些年輕科學家曾參觀3M的創新中心，實地觀看一些大人的研究計畫，學到一些科學和人生課程。范卡拉說：「我領會跟別人好好合作，能夠促成偉大的成就。」

這項競賽以前的優勝者曾會見總統、晉入「富比世」雜誌30名不滿30歲的青年才俊名單、向國會和TED (科技、娛樂、設計)大會發表談話。

范卡拉利用生物合成法，用檸檬葉和硝酸銀製造出一種奈米銀溶液，能夠有效消滅表皮葡萄球菌、大腸桿菌E. coli K12和枯草桿菌等細菌，並防止這些細菌生長。

她在奈米銀溶液加入一種水溶性聚合物，創造出液態繃帶，希望用以取代使用普遍的抗生素軟膏和急救用品，減少抗藥性細菌感染。

獲得第二名的卡洛琳‧柯洛契利 (Caroline Crouchley)設計一種使用再生能源的永續列車。她說，車輛造成的空氣污染每年害400萬兒童得氣喘病，而她想消除這種問題。

另一個學生發明一種能把手語翻譯成語音，並把語音變成手語的裝置。

第二、三、四名各獲得1000元獎金和一項旅行招待。

抗生素奈米亞裔再生能源富比世
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