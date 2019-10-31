網路影響力太大 推特11月底禁政治廣告
2019-10-31 10:43
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
社群平台推特（Twitter）執行長多西（Jack Dorsey）30日宣布，推特11月22日起不刊登任何政治廣告。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，多西透過連串推文發表新政策，「我們已決定，全球推特都將全面停止政治廣告。我們認為，政治訊息的傳達應該自己爭取，而非用買的」。
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多西表示，網路廣告對商業廣告主而言，非常強大有效。但這種力量為政治帶來重大風險，可用來左右選票，影響數百萬人的生活。
多西表示，「政治訊息應該透過民眾追蹤帳號或轉推來獲得觸及率。如果用買廣告來增加觸及率，就等於抹去（民眾的）選擇權，迫使他們關注特定的政治訊息。我們認為民眾不能因為錢而失去選擇權」。
多西表示，全球推特將從11月22日開始實施這項新政策，但推特允許一些例外情況，像是支持選民登記的廣告。
推特財務長席格（Ned Segal）30日在推特上表示，推特2018年的政治廣告收入不到300萬美元。他說，「此一決定是基於原則，而非金錢」。
受此消息影響，推特30日盤後股價下跌約2%。
對此，臉書執行長祖克柏30日重申對政治廣告的立場，強調臉書和推特之間的分歧。他表示，「在民主國家中，私人公司不該審查政治人物或新聞」，將繼續評估政治廣告是否有益，目前為止得出的結論是，刊登政治廣告是較佳的選擇。
美國將於明年11月舉行大選，美國總統川普的連任競選團隊經理帕斯卡爾（Brad Parscale）批評，推特新政策是相當愚蠢的決定。他說，這是讓保守黨保持緘默的又一次嘗試。
民主黨總統參選人拜登的競選活動發言人魯索（Bill Russo）則讚賞推特的決定，認為在商業利潤與維護民主公正之間選擇後者，值得鼓勵。
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