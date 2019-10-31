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與臉書相反 推特下月開始全球禁止政治廣告

2019-10-31 10:13經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

推特執行長多爾西（Jack Dorsey）周三（30日）推文宣布，推特將禁止政治廣告。消息發布後，推特的股價在盤後交易跌了3%。

多爾西有關政治廣告一系列推文正好在同一天臉書公布財報之前貼出，後來臉書的財報顯示廣告營收優於預期，臉書盤後股價上漲。

知情人士告訴華爾街日報，政治廣告只占推特廣告的一小部分。今年前三季，推特廣告營收為21.1億美元，是整體營收的86%。

多爾西在推文中表示，推持平台全球一致從11月22日起，禁止政治廣告。不過會有一些例外，像是鼓勵選民登記（在一些國家，選民必須先向選務機關註冊登記，才能列入選舉人名冊投票）之類的廣告。

多爾西說：「花錢來增加政治言論的觸及面，將會衍生重大後果。當今的民主架構可能還沒準備好如何處理。所以，退一步，來凸顯這問題是值得的。」

兩家社群平台對政治廣告的立場現在因而完全不同。臉書不僅不禁止，還堅持不對政治人物的貼文或廣告進行事實查證，臉書執行長祖克伯對此的辯解是：捍衛言論自由，選民會有自己的判斷。

推特執行長多爾西（Jack Dorsey）。 美聯社
推特執行長多爾西（Jack Dorsey）。 美聯社
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