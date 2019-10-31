與臉書相反 推特下月開始全球禁止政治廣告
2019-10-31 10:13
經濟日報 編譯黃淑玲
／綜合外電
推特執行長多爾西（Jack Dorsey）周三（30日）推文宣布，推特將禁止政治廣告。消息發布後，推特的股價在盤後交易跌了3%。
多爾西有關政治廣告一系列推文正好在同一天臉書公布財報之前貼出，後來臉書的財報顯示廣告營收優於預期，臉書盤後股價上漲。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
知情人士告訴華爾街日報，政治廣告只占推特廣告的一小部分。今年前三季，推特廣告營收為21.1億美元，是整體營收的86%。
多爾西在推文中表示，推持平台全球一致從11月22日起，禁止政治廣告。不過會有一些例外，像是鼓勵選民登記（在一些國家，選民必須先向選務機關註冊登記，才能列入選舉人名冊投票）之類的廣告。
多爾西說：「花錢來增加政治言論的觸及面，將會衍生重大後果。當今的民主架構可能還沒準備好如何處理。所以，退一步，來凸顯這問題是值得的。」
兩家社群平台對政治廣告的立場現在因而完全不同。臉書不僅不禁止，還堅持不對政治人物的貼文或廣告進行事實查證，臉書執行長祖克伯對此的辯解是：捍衛言論自由，選民會有自己的判斷。
留言