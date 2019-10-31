川普頒榮譽勳章給軍犬柯南！原來只是P圖
2019-10-31 09:53
聯合報 編譯胡夢瑋
／即時報導
美國總統川普31日在推特公布合成照，把2017年頒發勳章給軍醫麥克洛漢（James McCloughan）的照片，改成頒給參與突襲恐怖分子巴格達迪行動的受傷軍犬。
這張照片原版是川普2017年頒發榮譽勳章給軍醫麥克洛漢所拍下，根據紐約時報，麥克洛漢是一名退休軍醫，在越戰救了10個人的性命而獲頒榮譽勳章。
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榮譽勳章是美國軍人最高榮譽，表揚官兵英勇事蹟。
川普貼文寫著「美國英雄」的照片中，麥克洛漢的頭被換成軍犬的頭。被紐約時報問到感想時，麥克洛漢說，軍犬「非常勇敢」。
美國國防部30日提供有關這隻軍犬的資訊，這隻據傳名為「柯南」（Conan）的軍犬，在突擊伊斯蘭國（IS）領袖巴格達迪行動中，因在地道追捕巴格達迪時觸碰電線而受傷，不過柯南現已返回值勤崗位。
五角大廈並沒有公開軍犬的名字。美國中央司令部司令麥肯錫表示，柯南已經與軍方合作四年、參與約50次任務。他說，像柯南這種軍犬對部隊來說非常重要。
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