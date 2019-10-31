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智利APEC取消 白宮：盼原定時間簽美中貿易協議

2019-10-31 01:52聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國總統川普原本預期在智利舉行亞太經合組織（APEC）峰會期間簽署第一階段美中貿易協議，但智利30日宣布取消主辦峰會；白宮副發言人吉德里對此表示，美方仍期待在原定時間簽署協議。

吉德里（Hogan Gidley）30日就智利取消主辦APEC峰會發布聲明指出，目前所知，APEC未有舉辦地點的備案，美方仍在等待關於可能在其他地點舉辦的相關訊息。

至於美中貿易協議，吉德里表示，美方期待在原定時間，與中國大陸達成歷史性貿易協議的第一階段。

川普28日告訴媒體，美中貿易談判進度超前，應該會簽署「第一階段」貿易協議，而會議安排在智利舉行。

智利國內持續動盪不安，總統皮涅拉（Sebastian Pinera）30日宣布，取消主辦於11月16日至17日登場的APEC峰會，以及12月2日至13日召開的COP25氣候峰會。

美國總統川普。本報資料照片
美國總統川普。本報資料照片
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