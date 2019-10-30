眾院彈劾調查公開決議草案 最快周四表決

2019-10-30 19:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合29日電



國會眾院民主黨29日提出彈劾調查程序的決議草案，眾院程序委員會(Rules Committee)30日辯論，全院表決最快將於31日登場。

眾院民主黨面臨讓彈劾調查更加透明的壓力漸增；八頁決議草案訴求舉行多場公開聽證會，要求眾院情報委員會提交報告，概述調查結果和建議，以及交給司法委員會的彈劾建議。

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在公開聽證方面，決議草案明確寫道，獲得許可的兩黨特定顧問，將可以質詢證人45分鐘；民主黨議員在決議草案中寫道，決議草案給予少數政黨和多數政黨同樣的質詢時間，「在調查的每一個階段皆然」。

此外，共和黨將獲准申請傳票，但仍需民主黨掌控眾院的全部委員會投票同意。

民主黨到目前為止的閉門調查都沒有公開文字紀錄，招致批評；對此，決議草案授權情報委員會公布經過妥善編輯的版本。

眾院程序委員會主席、麻州眾議員麥高文(James McGovern)說，決議草案為眾院啟動彈劾調查公開階段提供了「明確的前進道路」，之前的調查大多屬於閉門訪談。

麥高文說：「這是我國的悲傷時刻，我們之中沒有一人加入眾院是為了彈劾總統，但我們每個人都誓言保衛憲法；總統的在國會的共和黨盟友試圖掩飾總統的行徑，但美國人將會搶先看到事實。」

白宮發言人葛理申(Stephanie Grisham)表示，決議草案只是「證實了眾院民主黨的彈劾案打從一開始便是違法的騙局，缺乏眾院表決的任何適當授權；(決議草案)無法改變任何基本事實，眾院民主黨拒絕提供政府基本的正當法律程序。」

眾院三大委員會的共和黨領袖不滿民主黨處理彈劾調查的方式，共和黨眾議員努尼斯(Devin Nunes)、喬丹(Jim Jordan)和麥考爾(Michael McCaul)連署致函眾院程序委員會，表示對民主黨試圖「合理化非法的彈劾調查」，感到「失望」。