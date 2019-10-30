川普轟維德曼「永遠反川普」 挺川派譏他是間諜

2019-10-30 19:28 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



川普總統29日趕在國家安全委員會歐洲事務主任維德曼（Alexander Vindman）出席眾院彈劾調查案閉門會議前，上推特發文攻擊維德曼，說他是「永遠反川普」成員。維德曼是首位在此調查中作證的白宮現任官員；他曾聆聽川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）7月份的電話通話。維德曼作證指出，他曾對川普電話中與澤倫斯基談及之事，提出警告。

白宮全面指示現任官員不應作證，但維德曼仍然出庭。川普在推特發文說：「據腐敗媒體稱，『永遠反川普』目擊者今天對烏克蘭電話感到關切。 他和我打同樣的電話嗎？不可能！叫他去讀通話紀錄。獵巫！」

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川普抨擊包括美國駐烏克蘭大使泰勒(Bill Taylor)在內的作證官員為「永遠反川普成員」（Never Trumpers），儘管沒有證據顯示他們對川普有政治偏見。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，維德曼表示，他「對這次通話感到擔憂，認為要外國政府調查美國公民並不恰當，擔心這會牽動美國政府對烏克蘭的支持。」

維德曼自幼從烏克蘭移民到美國，曾在軍隊服役，在伊拉克負傷，獲得紫心勳章。儘管維德曼在美國軍事和政府部門任職，但捍衛總統的保守派包括福斯新聞主播基米德(Brian Kilmeade)、前威斯康辛州共和黨聯邦眾議員達菲(Sean Duffy)等人，都拿維德曼出生烏克蘭的背景，抨擊他的忠誠度；小布希總統任內前司法部官員柳約翰（John Yoo）還指出，「有人可能會稱維德曼與烏克蘭官員的互動屬『間諜活動』。」

但不是所有共和黨人都同意這樣的攻擊。猶他州共和黨聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）指稱此攻詰「荒唐而極其不幸」；懷俄明州共和黨眾議員錢尼（Liz Cheney）說，達菲等共和黨人質疑維德曼等證人愛國心「很可恥」。

西維州民主黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）呼應表示，「我認為任何人，尤其當選官員都不該批評為國服務甚至願意牲生命的英勇退伍軍人，拖他們下水、貶低他們到不被信任的地步，是錯誤的。」

夏威夷州民主黨聯邦參議員廣野慶子(Mazie Hirono)也指這種攻擊很「可悲」，表示共和黨人「無法捍衛川普行為，只好攻擊為國家服務的戰爭英雄。」