白登：即使傷民主黨選情 彈劾調查也要堅持下去

2019-10-30 19:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合29日電



前副總統白登29日表示，國會應繼續對川普總統的彈劾調查，哪怕調查傷害到民主黨總統參選人的選情。參院民主黨領袖舒默擔憂，川普為了轉移彈劾調查的焦點，可能讓政府關門。民調顯示，對彈劾調查的支持雖然增多，但支持川普的基本盤似乎不受影響。

白登質問說：「何以能允許總統請求三個外國政府干預美國選舉而不受調查？川普是唯一的總統要讓三個外國干預美國政治，他至今仍不承認俄羅斯總統普亭干預我們2016年的選舉。」

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參院民主黨領袖舒默擔憂，川普可能讓政府關門，以轉移眾院彈劾調查的視線。他說，如果國會不通過支出法案並由川普簽署，政府資助將於11月21日告罄。舒默認為，民主黨控制的眾院和共和黨控制的參院會達成支出法案的協議，以保證政府繼續運轉，但擔憂協議可能被川普破壞，擔心川普可能想轉移焦點，因彈劾調查而要政府再度關門，

政府關門在川普時期出現多次，包括因邊界牆經費的爭議，政府去年12月到今年1月創紀錄停擺35天，數十萬政府工作人員被迫無休薪假。

今日美國報和蘇福克大學的聯合調查顯示，即使對彈劾調查的支持率升高，川普的鐵粉似乎不受影響，支持他的基本盤沒有動搖，他們不相信川普做錯任何事，認為彈劾調查是民主黨的政治私刑。

民眾對川普是否應被參院定罪和辭職的看法兩極，46%的人支持，47%的人反對。而有近半數的選民支持把總統趕出白宮，對任何一位總統都有很大的政治風險。

儘管彈劾調查的證人作證對川普不利，但30%至40%受訪者仍堅定站在川普一邊，可成為川普在眾院舉行彈劾表決前的重要資產。

加州河邊縣的一位選民受訪時說：「看看經濟、薪資、失業率、外交和關稅，川普說的話可能多點，但他的政策好。」