從難民到陸軍中校 第1位作證白宮官員維德曼何許人？

2019-10-30 19:28 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



44歲的維德曼(Alexander S. Vindman)29日成了第一名在眾院彈劾調查中作證的川普政府現任官員，對國會調查人員說明川普總統與烏克蘭的接洽情形。維德曼的人生旅程，彷彿過去與未來突然彙集在一起。

維德曼與雙胞胎兄弟在三歲那年喪母後不久，便跟著哥哥、父親與外婆一起逃離烏克蘭首府基輔(Kiev)。身為猶太難民的一家人，除了行李之外什麼也沒帶，身上只有750元，期望在美國能夠有好日子過。在歐洲等待申請美國簽證期間，為求生存，他們把能變賣的東西都賣了。

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後來的40年間，哈佛大學畢業的維德曼成為一名學者、外交官，也是功績卓越的陸軍中校，在白宮國家安全會議擔任烏克蘭專家。

在公開聲明中，維德曼對國會調查人員表示，他認為川普在今年7月電話中對烏克蘭領導人施壓，要求烏國挖掘川普政治對手的黑資料，如此作為是「不妥當的」。維德曼在聲明中表示，由於擔心國家安全可能受到損害，因此覺得有義務必須把川普的電話交談內容通報給白宮律師。

維德曼的雙胞胎兄弟葉夫根尼‧維德曼(Yevgeny Vindman)同樣是陸軍中校，同樣也在川普的國家安全會議任職，擔任掌理操守問題的律師。

當維德曼認為有必要舉報川普與烏克蘭總統電話交談的問題時，找來自家兄弟幫忙，兩人一起向國家安全會議最高法律顧問艾森柏格(John A. Eisenberg)報告。

這對雙胞胎幼年時期便與維德曼全家熟識的攝影師凱蘿‧基特曼(Carol Kitman)說，如今兩人都已各自娶妻，在白宮西廂的辦公室剛好就在對面。

基特曼說，維德曼兄弟從來不曾透露他們對川普有何看法，「他們什麼都不曾說過。」

基特曼說，維德曼的父親當年認為，身為猶太人的他們如果能到美國，肯定可過得很好。她說，還記得當年在紐約市布魯克林高架鐵路底下，看到他們的外婆帶著這對雙胞胎。