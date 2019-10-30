華郵：維德曼證詞為何至關重大 因為背景特殊

2019-10-30 19:28 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



陸軍中校維德曼(Alexander S. Vindman)在彈劾調查中作證，「華盛頓郵報」分析，他的證詞可能是眾院啟動彈劾調查以來最重要的，因為維德曼出生烏克蘭的身分特殊，而且與幾次關鍵事件都有密切關聯。 美聯社 分享 facebook 陸軍中校維德曼(Alexander S. Vindman)在彈劾調查中作證，「華盛頓郵報」分析，他的證詞可能是眾院啟動彈劾調查以來最重要的，因為維德曼出生烏克蘭的身分特殊，而且與幾次關鍵事件都有密切關聯。今年7月25日川普與澤倫斯基通電話時，維德曼也是參與通話的白宮官員之一，他的證詞因此有著不一樣的份量。

證詞：桑德蘭說，烏克蘭必須調查白登家族 總統才能見川普

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維德曼在預先準備好的證詞當中指出，美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon Sondland)今年7月10日與一名烏克蘭官員見面之後表示，烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)與川普總統之間備受期待的元首會議能否舉行，取決於烏克蘭是否願意針對前任副總統白登(Joe Biden) 與白登兒子杭特‧白登(Hunter Biden)展開調查，以及烏克蘭是否願意調查俄羅斯干預美國2016年總統大選的陰謀論相關內容。

維德曼在證詞中指出，桑德蘭講到烏克蘭必須啟動這些調查，才能讓澤倫斯基與川普見上一面，當時的國家安全顧問波頓(John Bolton)突然結束正與烏克蘭官員丹尼約克(Oleksandr Danylyuk)正在舉行中的會晤，在那場會議之後，接下來便有另一場報告，桑德蘭在會中不斷強調烏克蘭必須交出有關白登家族、2016年大選以及烏克蘭天然氣公司Burisma調查結果的重要性。

證詞：維德曼自述向桑德蘭提質疑 兩度通報國家安全會議

維德曼在證詞中表示，對於如此安排，他立即提出質疑，包括立刻向桑德蘭提出疑慮，並且兩度通報國家安全會議律師。他說：「我對桑德蘭大使說，他的陳述並不妥當，要求烏克蘭調查白登與白登之子的請求，與國家安全毫無關係，這種所謂的調查不是國家安全會議應該插手或推動的。」

他在證詞中表示：「要求外國政府去調查一名美國公民，我覺得這種手段是不妥當的，我擔心這麼做將讓美國政府對烏克蘭的支援變得複雜化。」